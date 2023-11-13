Серебряные Пруды приняли участие в соревнованиях по плаванию

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Спортсмены из Серебряных Прудов приняли участие в Первенстве городского округа Луховицы Московской области по плаванию «Золотая осень». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в городском округе Луховицы на базе спорткомплекса «Дельфин».
В открытом турнире приняли участие 6 команд из Зарайска, Луховиц, Озёр и Серебряных Прудов.
86 спортсменов боролись за победу в первенстве.
По итогам заплывов Серебряно-Прудские спортсмены завоевали 9 медалей. Глебова Анастасия стала золотым призером в на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Храмцова София уступила своей землячке и стала серебряным призером в этих дистанциях.
Также серебро завоевали Айрапетян Григорий и Бубнов Пётр на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого Петр также стал вторым в дистанции на 100 метров вольным стилем.
Стоит отметить, что бронзовым призером стала Кусакина Маргарита в заплывах брассом и вольным стилем.
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В открытом турнире приняли участие 6 команд из Зарайска, Луховиц, Озёр и Серебряных Прудов.
По итогам заплывов Серебряно-Прудские спортсмены завоевали 9 медалей. Глебова Анастасия стала золотым призером в на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Храмцова София уступила своей землячке и стала серебряным призером в этих дистанциях.
Также серебро завоевали Айрапетян Григорий и Бубнов Пётр на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого Петр также стал вторым в дистанции на 100 метров вольным стилем.
Стоит отметить, что бронзовым призером стала Кусакина Маргарита в заплывах брассом и вольным стилем.
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Мира Полтева