Шахматные турниры в усадьбе Гребнево собрали более 700 участников

Фото: Минспорт МО
В усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково прошли финалы Кубка губернатора Московской области и Кубка Сергея Карякина по шахматам, а также супертурнир «Подмосковные королевы» на призы Андрея Ковалёва. На соревнования собрались более 700 спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мы постарались сделать такой турнир на открытом воздухе, чтобы всех объединить. Сегодня шахматы – один из самых популярных видов спорта. Полтора года назад губернатор Андрей Юрьевич Воробёев вместе с Сергеем Карякиным придумали этот турнир. В первом турнире приняли участие чуть более 100 человек, а сегодня он проходит в три этапа с участием более 1 тыс шахматистов. Думаю, на следующий год к нам присоединятся еще больше желающих», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.В финале Кубка Карякина встретились участники, прошедшие отбор на двух прошедших летом этапах. На центральной площади усадьбы также встретились участники Кубка губернатора, преодолевшие стадию отбора на муниципальных этапах.
«Сегодня в усадьбе Гребнево – большой шахматный фестиваль. На одной площадке проводим Кубок Сергея Карякина, Кубок губернатора Московской области и женский супертурнир на призы Андрея Ковалёва. Все это – для юных шахматистов. Важно, чтобы подрастающее поколение росло, тренировалось и набиралось опыта», – сказал Карякин.Шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, транслировали на больших экранах.
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