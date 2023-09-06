Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза

Более 700 юных спортсменов приняли участие во втором экстремальном забеге «Zaraysk Bison Race. Не по-детски», который прошёл в городском округе Зарайск. На старт вышли дети в возрасте от шести до 14 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.