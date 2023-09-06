Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза

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Вратарь чешского клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьезно пострадал во время выставочного матча со швейцарской командой «Амбри-Пиотт». После сильного броска шайба пробила защитную металлическую сетку в маске и застряла в миллиметрах от глаза.
Даниэлю Кралу 20 лет, он привлекался к играм за молодежную сборную Чехии. Встреча, которую он не доиграл, закончилась со счетом 3:1 в пользу «Амбри-Пиотта», но, думается, главным ее итогом для Даниэля и его партнеров стало то, что он не получил серьезной травмы и не лишился глаза.
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