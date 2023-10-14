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Школьница из Каширы взяла первое место в Первенстве ЦФО по киокушин

14 октября 2023, 16:26
Фото: iStock/master1305

Фото: iStock/master1305

Школьники из Каширы стали призерами Первенства ЦФО и фестиваля «Московские надежды» по киокушин, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство ЦФО и фестиваль «Московские надежды» прошли в столичном Центре Боевых Искусств с 7 по 9 октября.

В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «КАШИРА», которые занимаются в секциях «Киокушин».


Диана Рузаева взяла золотую медаль в Первенства ЦФО. Еще десять каширских школьников взяли вторые и третьи места как в Первенстве ЦФО, так и на фестивале «Московские надежды».

Администрация Каширы выразила поздравления спортсменам, взявшим призовые места и их тренеру Алексею Кутепову.

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Болельщик из США подарил фигуристке Валиевой подарок за 250 тысяч рублей
14 октября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Американский болельщик преподнёс российской фигуристке Камиле Валиевой неожиданный подарок.
Спортсменка получила в подарок корзину яблок, на дне которой лежала коробка с последней моделью iPhone. Средняя стоимость такого телефона в России составляет примерно 250 тысяч рублей.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США. Спасибо за то, что радуете! А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — так подписал ролик в Telegram-канале фан-клуба Камилы Валиевой.
Ранее норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи. Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.
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#сша
#фигурное катание
#спорт
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«Единая Россия» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в Кашире
14 октября 2023, 16:51

Фото: iStock/Iona Studio

Партия «Единая Россия» совместно с работниками спортклуба «Кашира» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в подмосковной Кашире, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мария Коротеева - российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 метров с барьерами. Ее личное лучшее время - 12,60 секунды, достигнутое во время Олимпийских игр в Афинах.

Открытую тренировку с чемпионкой провели 7 октября в рамках эстафеты «Доброе дело – лучший подарок Президенту» в честь Дня рождения Владимира Путина.

Как отметила руководитель общественной приемной Екатерина Муратова, такие тренировки крайне важны для юных спортсменов, поскольку они имеют возможность не только набраться опыта от профессионалов, но и посмотреть на чемпиона, как на пример, и вдохновиться больше и усерднее работать.

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В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»

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#доброе спорт
#кашира
#подмосковье
#единая россия
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В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»
14 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/Sinenkiy

14 октября в Кашире прошел турнир по настольному теннису «Тарасковский накат», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мероприятие стартовало ровно в 10:00 в МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» (Тарасково). При этом, с 9:00 участники могли размяться. 

Участие в парном туринре «Тарасковский накат» смогли принять все желающие, имеющие до 550 очков рейтинга RTTF (TTWR и пр.) для каждого игрока. Те игроки, которые достигли более высокого рейтинга, также смогли поучаствовать, однако, вне зачета. 

Жители Каширы также могли прийти и просто понаблюдать за друзьями, знакомыми или просто провести на турнире время в качестве зрителей. Единственное обязательное условие - это сменная обувь.

Результаты турнира и имена победителей мы узнаем немного позже.

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#кашира
#подмосковье
#турнир
#теннис
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Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
14 октября 2023, 13:34

Фото :istockphoto / sportpoint

Брат норвежского лыжника Нортуга обвиняет россиянина Александра Большунова во лжи.
Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились». 

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.
Спортсмен утверждает, что это может быть одним из способов оказания давления на участников сложившейся ситуации. С Нортугом согласен олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тёнсет.

«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — уверяет Тёнсет.
В мае совет FIS продлил отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления. 

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#спорт
#лыжи
#политика
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Стартовала регистрация на истринский забег «Народный трейл»
13 октября 2023, 22:39

Фото: Минсельхозпрод МО

На Истринской сыроварне Олега Сироты 4 ноября вновь состоится забег «Народный трейл». В нём смогут принять участие бегуны разных возрастных категорий и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
На соревнованиях будут представлены дистанции для юных участников - на 500 и 1 тыс м под названием «Детская тыквочка» и «Детская тыква». Для взрослых бегунов подготовили дистанции в 5 км «Фермерский пятак», 10 км «Дружная десятка» и 20 км «Урожайная двадцатка».
 
Для участников забега и болельщиков подготовят раздевалки и камеры хранения. На территории будут работать фотозоны, фудкорт, и пункты питания с фермерским сыром.
 
Летом забег проводили под названием «Сырный трейл». Он собрал 700 бегунов из 20 городов России.
 
Найти всю информацию о забеге и зарегистрироваться можно по ссылке

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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска

Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале

В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
 
#минсельхозпрод мо
#спорт
#забег
#регистрация
#олег сирота
#ферма
#сыр
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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска
13 октября 2023, 22:30

Фото: Минспорт МО

В Наро-Фоминске после масштабного капремонта открыли стадион спорткомплекса «Трудовые резервы». В честь этого события ветераны футбольного клуба «Спартак» сыграли с жителями города, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спорткомплекс «Трудовые резервы» – знаковое место для Наро-Фоминска. После 15-летнего запустения здесь вновь звучит детский смех. Капремонт проводили в два этапа. В прошлом году завершилось восстановление ФОКа, где сейчас занимаются и дети, и взрослые, а сегодня мы открываем стадион», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
На территории комплекса появилось современное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и прыжковой ямой, трибуны, освещение, табло, универсальная игровая площадка. 

Работы проводили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 
Главным пунктом программы открытия объекта стал матч на обновленном поле ветеранов ФК «Спартак» и любительской сборной городского округа. На поле вышли такие прославленные футболисты, как Ринат Дасаев, Рамис Мамедов, Владимир Бутиевский, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин и многие другие. 
 
Тренером спартаковцев стал бронзовый призёр Олимпиады 1980 года, чемпион и призёр чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР, восьмикратный чемпион и трехкратный обладатель Кубка России Олег Романцев. Комментировал игру спортивный обозреватель Евгений Ловчев
 
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу спартаковцев. 

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#минспорт мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#стадион
#капремонт
#наро-фоминск
#футбол
#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
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Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале
13 октября 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизацию спортивно-физкультурного центра спортшколы «Гвардия» в Волоколамске планируют завершить в феврале. Ход строительства и ремонта спортивных объектов городского округа проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Центр был построен в 1975 году, и это первый для него капитальный ремонт. 
«Почти за 50 лет у нас был только один косметический ремонт – в 1992 году. Но сейчас, наконец, проходит капремонт. От сооружения останутся только несущие конструкции – по большому счёту, это новый объект. У нас будут заниматься футболисты, теннисисты, волейболисты, разместится тренажёрный зал», – сообщил директор СШ «Гвардия» Максим Трубкин.
В здании заменят крышу, деревянные конструкции стен, пол спортзала, обновят систему отопления, установят новую вентиляцию. В здании появятся новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет и гардеробная. 
 
В следующем году запланировано также обновить футбольное поле на стадионе «Центральный».
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#спорт
#подмосковье
#московская область
#волоколамск
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В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
13 октября 2023, 16:21

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Реконструкция стадиона «Текстильщик» в Волоколамске выполнена на 70%. Об этом доложил глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу проверил ход строительства и ремонта спортивных объектов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Подрядная организация уже завершила все подготовительные работы: сняли верхний слой грунта, демонтировала старые столбы освещения, выполнили уплотнение основания спортивного ядра. Рабочие завезли песок и уложили на футбольном поле геотекстиль. Смонтировали мачты освещения, завершили установку ливневых колодцев», – рассказал Сылка.  
По словам главы муниципалитета, сейчас строители приступили к укладке искусственной травы и монтажу ограждений вокруг баскетбольной площадки. С июля на стадионе начали делать первое в Волоколамске футбольное поле с искусственным покрытием.

Стадион был построен в 60-х годах и требовал полной реконструкции. Там сделают искусственный газон, разметку, три беговые дорожки, освещение, универсальную спортивную площадку, а также трибуны на 112 мест. Завершён капремонт административно-бытового корпуса.

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#волоколамск
#михаил сылка
#спорт
#стадион
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#подмосковье
#московская область
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Новый ФОК с крытым катком в Волоколамске откроют в феврале – марте
13 октября 2023, 15:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске планируют сдать в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале 2024 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью городского округа. ФОК возведён уже на две трети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледовая арена уже в неплохой готовности. На 23 февраля или 8 марта мы её откроем. Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске большой запрос на спортивные объекты, тут работает футбольная школа. Здесь присутствуют детские тренеры. Я с большим уважением отношусь к тем, кто посвятил жизнь детям, их воспитанию», – сказал Воробьёв.
Вскоре жители округа смогут круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием недалеко от дома, а не ездить в Клин или Шаховскую. Площадь катка в ФОКе – 60 х 28 м. Трибуна рассчитана на 230 мест. Для хоккеистов имеется отдельный зал для отработки бросков.
«Помимо ледовой арены у нас будут раздевалки, душевые, зал, чтобы заниматься на тренажёрах. Также здесь будут расположены зоны отдыха, кафе. Сейчас идут отделочные работы. Уже полностью выполнены стяжки, создан тепловой контур, сделаны кровля и фасады. Через три недели начнём намораживать лёд», – сказал исполнительный директор строительной компании «Ойкумена» Роман Мирошников
Он добавил, что Федерация фигурного катания России помогла найти для работы в ФОКе тренеров, в том числе в других регионах. Проводится подбор специалистов по хоккею, кёрлингу и шорт-треку. 
«Мы с супругой в фигурном катании почти 20 лет. Работали в Забайкалье, в Бурятии. Сейчас нам предложили переехать в Подмосковье, предоставили жилье, а для дочки – место в школе. Постараемся применить свой опыт здесь. Набираем детей с трёх лет. Кроме того, будут любительские группы для взрослых», – рассказал тренер Игорь Харабара.
«У меня большой игровой опыт в российских лигах – молодёжных и взрослых. Я играл в клубе «Сочи», в Америке, в Чехии. Последние годы работаю тренером. Сюда я планирую перевезти семью. Моя супруга – спортивный врач и будет помогать мне», – поделился планами тренер по хоккею Никита Шпаков
В ФОКе также предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников спортивного клуба инвалидов «Олимп». Планируется проводить сеансы массового катания на коньках. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до 800 человек.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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