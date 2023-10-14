Школьница из Каширы взяла первое место в Первенстве ЦФО по киокушин

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске планируют сдать в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале 2024 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью городского округа. ФОК возведён уже на две трети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.