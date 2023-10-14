Школьница из Каширы взяла первое место в Первенстве ЦФО по киокушин

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Школьники из Каширы стали призерами Первенства ЦФО и фестиваля «Московские надежды» по киокушин, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство ЦФО и фестиваль «Московские надежды» прошли в столичном Центре Боевых Искусств с 7 по 9 октября.
В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «КАШИРА», которые занимаются в секциях «Киокушин».
Диана Рузаева взяла золотую медаль в Первенства ЦФО. Еще десять каширских школьников взяли вторые и третьи места как в Первенстве ЦФО, так и на фестивале «Московские надежды».
Администрация Каширы выразила поздравления спортсменам, взявшим призовые места и их тренеру Алексею Кутепову.
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В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «КАШИРА», которые занимаются в секциях «Киокушин».
Администрация Каширы выразила поздравления спортсменам, взявшим призовые места и их тренеру Алексею Кутепову.
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Евгения Парфентьева