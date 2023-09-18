Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

В восьмом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 переиграл казанский «Рубин» на поле соперника. Питерский клуб набрал 17 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.