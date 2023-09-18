Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

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Олимпийский чемпион, легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив собственное же высшее достижение на планете, сообщает ТАСС.
Для 23-летнего Дюплантиса, являющегося действующим олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира и Европы, нынешний мировой рекорд — уже седьмой по счету. Многие специалисты всерьёз называют его лучшим прыгуном в истории, превосходящим по таланту даже легендарного украинца Сергея Бубку, первого преодолевшим высоту в 6 метров.
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