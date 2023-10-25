Шведская лыжница Сван отказалась соревноваться с россиянами

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«Трагично, что страдают спортсмены, но я не считаю, что мы должны открывать двери россиянам. Говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против российских лыжников», — сказала Линн Сван.
Весной прошлого года FIS по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) решила отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. Потом решение продлили на сезон-2022/23.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе. Но при условии, что спортсмены активно не поддерживали боевые действия.
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