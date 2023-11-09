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Шведским хоккеистам решили запретить носить одежду с символикой страны

09 ноября 2023, 17:56
Фото: istockphoto/vencavolrab

Фото: istockphoto/vencavolrab

Федерация хоккея Швеции запрещает игрокам сборной страны носить одежду с символикой Швеции на выездных матчах.
Об этом пишет VG.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам», —заявил начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.

При этом форму разрешено использовать в автобусе и в отелях.

Данный запрет связан с терактом, который произошёл 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между командами Бельгии и Швеции. Радикальный исламист начал стрелять по людям, которые были одеты в форму шведской команды. Два человека скончались, несколько получили ранения.

Ранее боец UFC Борщев заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию.

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#швеция
#хоккей
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«Заречье-Одинцово» одержало вторую победу в чемпионате России
09 ноября 2023, 16:59

Фото: Минспорт МО

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали вторую победу в чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Матч шестого тура с клубом «Енисей» из Красноярска прошёл на домашней площадке подмосковной команды и завершился со счетом 3:1. 
 
«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три сета подряд. Получилась красивая, местами очень волнующая игра. Набираем обороты», – поделился впечатлениями депутат Госдумы Сергей Колунов
 
Следующую игру ВК «Заречье-Одинцово» проведёт 13 ноября с белорусской «Минчанкой». 
 
Клуб «Заречье-Одинцово» дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд. Является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
 
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#московская область
#подмосковье
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Боец UFC Борщев заявил, что дерётся за деньги, а не за Россию
09 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев считает неуместным выходить в октагон под российским флагом.
Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».
 
«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей. Мне перестанут платить, я перестану драться», —объяснил 31-летний Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев в смешанных единоборствах провел 10 поединков, в 7 из них победил.

Ранее сообщалось, что Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов. В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинге не оказались те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года.

На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев: «Пиняев будет ещё прогрессировать»
09 ноября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что российский футболист Сергей Пиняев ещё покажет своё мастерство и отличную игру в команде.
«От Пиняева слишком многого ждали. Думали, что он сразу начнёт давать результат. Не надо забывать, Сергей ещё молодой парень, у него всё впереди. Ему надо ментально окрепнуть. Не всё зависит от Пиняева, «Локомотив» немного лихорадит. Я бы не стал говорить, что Пиняев сдал, просто такой период. Он будет ещё прогрессировать, я в этом уверен», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Он также отметил, что спортсмен относится спокойно к завышенным ожиданиям к себе, знает, над чем ему работать, а его характер поможет ему в работе.

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#футбол
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В России стартовал приём заявок на участие в Международной премии РБ-2024
09 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/Artyom Kozhemyakin

В России начался приём заявок на участие в Международной премии РБ-2024 в области спорта и букмекерства.
Отмечается, что в премии могут участвовать компании и бизнес-модели, способствующие развитию беттинг-индустрии. При этом, лучшие проекты попадут в лонг-лист по итогам голосования и будут опубликованы на сайте Премии в конце декабря.

Как уточняет «РБ Спорт», голосование за участников премии проходит в два этапа: сначала любой желающий сможет поддержать номинанта, а затем по результатам первого этапа сформируется шорт-лист, из которого экспертное жюри определит победителя.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в апреле следующего года.

Сообщается, что на сегодняшний день на участие в премии подано более 100 заявок.

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#спорт
#голосование
#проекты
#премия
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Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов
09 ноября 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Теннисист Даниил Медведев стал первым в рейтинге персональных брендов среди российских спортсменов.
В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинг не попали те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года. На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
 
В ТОП-10 оказался форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба (4-е место), фигуристка Камила Валиева (5), теннисист Андрей Рублев (6), а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7). На 8 месте оказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, далее следует чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. На 10 месте фигуристка Евгения Медведева.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом».

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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
#спорт
#спортсмены
#новости
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В Серебряных Прудах пройдет открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин
09 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд пройдет на СК «Молодежный». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
11 ноября на базе спортивного комплекта «Молодежный» стартует «Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд. 

Всего в соревнованиях примут участие 10 команд из Московской, Рязанской и Тульской областей. Серебряные представят  ФК «ОМВД», ФК «Петрово», ФК «Вятич», ФК «Серебряные Пруды» и СШ «Юность». 

Стоит отметить, что турнир пройдет в два этапа. Сначала игры будут проходить по круговом системе, а во втором этапе встретятся в групповых матчах.

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#подмосковье
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#чемпионат
#игры
#футбол
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Подмосковные теннисисты стали призерами Первенства России
09 ноября 2023, 12:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов со всей России.

Теннисистки из Московской области сыграли в полуфинале со сборной из Татарстана. Уступив соперницам два очка подмосковная команда стала обладателем «бронзы». 

Кроме этого, юноши сборной Подмосковья стали седьмыми в итогом зачете команд.

Также на протяжении пяти дней пройдут соревнования в одиночных  мужском и женском разрядах, в мужских и женских парах, а также между смешанными командами.

Стоит отметить, что первенство  России среди спортсменов до 22 лет проходит с 9 по 12 ноября  в СК «Чертаново». 

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#бронза
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Подмосковные спортсмены стали призерами Чемпионата России по тхэквондо
09 ноября 2023, 11:24

Фото: пресс-служба Ассоциации

Спортсмены сборной Московской области приняли участие в Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ 2023. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.
Соревнования проходили с 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 1600 спортсменов со всей России. Участники боролись за право переставлять честь России на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

«Эти соревнования продемонстрировали не только физическое мастерство спортсменов, но и их приверженность ценностям уважения, дисциплины и настойчивости. <…> Турниры такого уровня являются свидетельством растущей популярности и успеха этого вида спорта как в Московской области, так и в России в целом», - отметил президент федерации тхэквондо МФТ Александр Менчук.
Сборная Московской области завоевала на турнире 21 «золото» и «серебро»,а также 15 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что 16 подмосковных спортсменов попали в сборную России по тхэквондо МФТ. Они будут представлять честь страны на международных соревнованиях в 2024 году. Кроме этого,ещё 8 спортсменов вошли в резервный состав национальной сборной. 


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#московская область
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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
09 ноября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные арбалетчики на международных соревнованиях и «Кубке Сенежа» по стрельбе из арбалета. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Солнечногорске в ФОКе «Поварово» имени Б.П. Михайлова с 2 по 7 ноября.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из России, Египта, Турции, Украины, Грузии, Ирака, Ливанской Республики, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Подмосковные спортсмены завоевали три «серебра» и одну «бронзу». Алексей Боденко выиграл «серебро» дисциплинах — 60 и 120 выстрелов на международном турнире,а также на 60 выстрелов на «Кубке Сенежа». Бронзовым призером в дисциплине на 60 выстрелов «Кубка Сенежа» стала Алина Сорокина.

Стоит отметить, что соревнования были посвящены 85-летию со дня образования города Солнечногорск.

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