Сын Леброна Джеймса вернётся в спорт после остановки сердца

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Старший сын баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс вернётся в баскетбол после остановки сердца, которая произошла с ним в июле.
Об этом в соцсети X (Twitter) рассказал корреспондент The Athletic Шэмс Чарания.
У 18-летнего Бронни Джеймса остановилось сердце на тренировке 24 июля. Спортсмена госпитализировали.
Бронни - первокурсник Южно-Калифорнийского университета. На драфт Национальной баскетбольной лиги (НБА) спортсмен должен выйти в следующем году.
Отец Бронни Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Четыре раза был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе американской сборной выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.
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«Полноценное обследование выявило вероятную причину остановки сердца у господина Джеймса. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить», —объяснил Нэмс Чарания.
Бронни - первокурсник Южно-Калифорнийского университета. На драфт Национальной баскетбольной лиги (НБА) спортсмен должен выйти в следующем году.
Отец Бронни Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Четыре раза был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе американской сборной выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.
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Мария Фирсова