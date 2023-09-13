Скоро откроется регистрация на кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
К участию в полумарафон приглашаются дети от 4 до 11 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Участие в детских дистанциях бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по ссылке.
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