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Скоро откроется регистрация на кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»

13 сентября 2023, 10:48
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

15 сентября стартует регистрация на детские дистанции 300 и 600 метров в рамках кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN».

К участию в полумарафон приглашаются дети от 4 до 11 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в детских дистанциях бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по ссылке.

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#спорт
#спорт подмосковья
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Овечкин ответил Гашеку на его русофобское заявление
13 сентября 2023, 09:01

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион 1988 года Доминик Гашек, выступавший в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), призвал руководство лиги отстранить от игр российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что его мало интересуют заявления бывшего хоккеиста.
Российский бомбардир отметил, что НХЛ выбирает игроков по навыкам и уровню мастерства, а не по национальности. Именно поэтому там и играют лучшие хоккеисты со всего мира. Овечкин добавил, что ему случалось играть против Гашека и забивать ему и он считает чеха хорошим вратарем. А до его русофобских заявлений ему лично нет никакого дела. Директорат лиги не враг сам себе, а потому никогда не откажется от игроков, на которых ходят зрители и которые приносят НХЛ славу и деньги. Стоит отметить, что, например, в прошлом сезоне рейтинг лучших вратарей НХЛ возглавили три россиянина — Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. А Валерий Георгиев стал в этом списке восьмым.

После начала спецоперации Гашек неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Он, в частности, критиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за допуск к соревнованиям российских атлетов. Также он призывал руководство НХЛ применить санкции к Овечкину и другим хоккеистам из России, выступающим в НХЛ. Интересно отметить, что заканчивал спортивную карьеру Гашек в московском «Спартаке».

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#хоккей
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Тренер сборной России Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ
13 сентября 2023, 08:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сильные европейские чемпионаты. Он полагает, что это повысит уровень спортсменов, выступающих за главную команду страны.
В интервью журналистам после товарищеского матча со сборной Катара, закончившегося со счетом 1:1, Карпин отметил общее снижение уровня РПЛ в последние годы. Он отметил, что для него было очевидным, что Александр Головин, выступающий за французский клуб «Монако», по игре выглядел предпочтительнее тех, кто играет во внутреннем чемпионате.

«Я уже много раз давал этот совет игрокам. Если можете уезжать — уезжайте», — сказал Карпин.

Тренер привел пример сборную Хорватии, большинство игроков которой выступают в сильнейших европейских лигах. Эта команда на двух последних мировых чемпионатах становилась соответственно серебряным и бронзовым призером. Валерий Карпин отметил, что чемпионат РПЛ с отъездом ведущих игроков, конечно, станет еще слабее, зато сборная будет более сильной и конкурентоспособной.

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#чемпионат
#рпл
#валерий карпин
#футбол
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Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера
Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера
12 сентября 2023, 23:23

Фото: istockphoto/alphaspirit

Матч отборочного турнира для чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван из-за инцидента с румынскими болельщиками, которые развернули баннер с надписью «Косово — это Сербия». Об этом сообщила Федерация футбола Косова в своем аккаунте в социальной сети.
Инцидент произошел в первом тайме матча группы I, который проходил в Будапеште. Косовские футболисты покинули поле в ответ на действия румынских болельщиков. Федерация футбола Косова подчеркнула, что УЕФА — демократическая организация, и любая ассоциация, которая не признает факт, что Косово является равноправным членом, может свободно выйти из нее.

В дополнение к баннеру «Косово — это Сербия», болельщики также скандировали эту фразу, а также вывесили баннер с надписью «Бессарабия — это Румыния», отсылающей к исторической области, которая в настоящее время находится в составе Молдавии и Украины.

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ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России
#химки
#минспорта
#инцидент
#уефа
#сербия
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ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России
12 сентября 2023, 20:38

Фото: ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Первый мяч на 27-й минуте забил с пенальти полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов. А на 84-й минуте защитник Олег Исаенко установил окончательный счёт встречи. 
«Абсолютно заслуженная победа команды. По остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию – мы только ищем взаимодействие друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а вот в атаке надо прибавлять», – сказал главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.  
После девятого тура «Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 14 очков. 17 сентября химчане сыграют со «СКА-Хабаровском». 

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#футбол
#спорт
#химки
#подмосковье
#московская область
#тренер
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Спортсмен из Солнечногорска выиграл марафон на 50 миль в Карелии
12 сентября 2023, 19:58

Фото: Минспорт МО

Антон Нестеренко из Солнечногорска занял первое место в трейловом фестивале Vottovaara Mountain Race 2023, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Дистанцию в 50 миль он преодолел за 6 часов 41 минуту 35 секунд.
Забег прошёл в Карелии у скалы Воттоваара и Смерть-горы. Подмосковный спортсмен успешно преодолел кольцевой маршрут по карельским скалам, лесам и озёрам с набором высоты около километра. 
 
Соревнования собрали около 1,5 тыс участников. Им было предложено несколько дистанций – 14, 55 км, 50 и 100 миль.
 
Нестеренко становился победителем нескольких международных соревнований, а также ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.

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#минспорт мо
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#соревнования
#забег
#московская область
#подмосковье
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Тренер Новиков поощрил работу китайской команды «Куньлунь Ред Стар»
12 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Заслуженный тренер России Юрий Новиков позитивно отозвался о старте китайской команды «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне КХЛ.
Он отметил, что ребята стараются в работе и идут по верно выбранному пути.

«Мне понравилось содержание его игры, а не результат. Я давно говорю, что результат – вещь капризная. Я смотрел на игру команды и понимал, чего она хочет. «Драконы» идут верной дорогой. А дальше всё будет зависеть от уровня его исполнителей. Тот же Малкин играет правильно, но его уровень несравнимо выше. А эти ребята делают правильные вещи на своём уровне», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Ранее хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.

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#спорт
#кхл
#хоккей
#китай
#тренер
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Названо ожидаемое на матче Катар-Россия число зрителей
На матче ожидается не менее 10 тыс человек
12 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Товарищеский матч сборных Катара и России ожидает не менее 10 000 зрителей.
Как отмечает «РБ Спорт», именно столько билетов куплено на матч.

При этом, для российских болельщиков выделили отдельный сектор на стадионе, вместимостью тысяча мест.

Товарищеский матч сборных Катара и России состоится сегодня, 12 сентября, в 18:15 по московскому времени.

До этого сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.

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#спорт
#матч
#футбол
#болельщик
#зрители
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Журова допустила создание новой организации на замену МОК
12 сентября 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/tupungato

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что вместо Международного олимпийского комитета (МОК) в перспективе может быть создана другая организация.
«Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию. Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов — что в их глазах будет выше и к чему это приведёт. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно.

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#спорт
#соревнования
#спортсмены
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Подмосковная сборная заняла третье место на соревнованиях по эстафетному бегу
12 сентября 2023, 16:34

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. В общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые награды представители Подмосковья выиграли в «шведских» эстафетах среди девушек до 18 лет и юниоров до 20 лет, в эстафете 4х100 м с барьерами среди девушек и 4х200 м среди юношей. Также медаль высшей пробы в копилку региона положил смешанный подмосковный квартет юниоров и юниорок до 20 лет. 
 
Таким образом, сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив сборным Санкт-Петербурга и Курской области. Подмосковной команде не хватило всего трёх баллов до второго результата.
 
Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по эстафетному бегу прошли в Сочи. В соревнованиях участвовали представители более 30 регионов.
 
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