Слушания по делу фигуристки Валиевой в CAS отложены до ноября

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушанья по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до ноября. Об этом сообщает официальный сайт суда.
«Cлушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне. Тогда будет завершена процедура представления доказательств и коллегия заслушает заключительные заявления сторон», — указано в сообщении.Напомним, что на Олимпиаде-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В анализах Камилы, которые она сдавала в декабре 2021 года, были обнаружены запрещенные вещества. Спортсменку собирались отстранить от соревнований, но примерно за сутки было приято решение о допуске ее к играм.
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