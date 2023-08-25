Солнечногорский легкоатлет выиграл ультразабег на 80 км

Фото: Istockphoto / lzf
Антон Нестеренко из Солнечногорска победил в ежегодном ультразабеге Kildin Ultra Grand Escape 2023 на 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В соревнованиях, которые прошли на острове Кильдин в Баренцевом море, участвовали более 1 тыс человек. Нестеренко успешно преодолел одну из сложнейших дистанций ультрамарафона – «Затерянный Мир 80» с набором высоты 3,2 тыс метров. С непростым маршрутом подмосковный спортсмен справился за 8 часов 39 минут и 35 секунд и занял первое место.
Также прошли забеги на дистанциях от 5 км до 80 км, детские забеги на 1 км и 3 км.
Читайте также:
В уникальном подмосковном комплексе стартовали первые соревнования по гребному слалому
В Рузе устроят масштабный велозаезд Gran Fondo
Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева
Также прошли забеги на дистанциях от 5 км до 80 км, детские забеги на 1 км и 3 км.
«Было немного прохладно. Первые 15 км дистанции жалел, что ленюсь достать ветровку из рюкзака. Потом согрелся или привык. Огромное спасибо организаторам за такие яркие и незабываемые старты» Путешествие удалось», – сказал Нестеренко.Ранее подмосковный ультрамарафонец поднимался на высшую ступень пьедестала таких престижных стартов, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.
Читайте также:
В уникальном подмосковном комплексе стартовали первые соревнования по гребному слалому
В Рузе устроят масштабный велозаезд Gran Fondo
Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева
Лора Луганская