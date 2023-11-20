Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

Фото: istock / Gabriel Shakour
Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренировок. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщает адвокат Эмир Краун, ссылаясь на заявление организации.
Кроме тренировок, отстранение включает в себя запрет на судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.
Саади проживает в Канаде с 1991 года. Лишение членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях продлится 10 лет. После истечения запрета олимпийская чемпионка сможет готовить тренеров, но ей также нельзя будет взаимодействовать со спортсменами.
В составе сборной Советского союза она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Саади отстранили от работы в конце 2020 года в связи с обвинениями в эмоциональном и психологическом насилии.
Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Глава WADA Банька пригрозил иностранцам санкциями за участие в Играх дружбы
Россия и Белоруссия не оплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год
Саади проживает в Канаде с 1991 года. Лишение членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях продлится 10 лет. После истечения запрета олимпийская чемпионка сможет готовить тренеров, но ей также нельзя будет взаимодействовать со спортсменами.
Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Глава WADA Банька пригрозил иностранцам санкциями за участие в Играх дружбы
Россия и Белоруссия не оплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год
Алина Юрчак