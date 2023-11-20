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Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

Олимпийской чемпионке Эльвире Саади навсегда запретили тренировать в Канаде
20 ноября 2023, 08:43
Фото: istock / Gabriel Shakour

Фото: istock / Gabriel Shakour

Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренировок. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщает адвокат Эмир Краун, ссылаясь на заявление организации.
Кроме тренировок, отстранение включает в себя запрет на судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

Саади проживает в Канаде с 1991 года. Лишение членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях продлится 10 лет. После истечения запрета олимпийская чемпионка сможет готовить тренеров, но ей также нельзя будет взаимодействовать со спортсменами.


В составе сборной Советского союза она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Саади отстранили от работы в конце 2020 года в связи с обвинениями в эмоциональном и психологическом насилии.

Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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15-летний форвард «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 мячей в матче молодежной лиги
20 ноября 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Нападающий футбольной академии лондонского «Арсенала» Чидо Оби-Мартин забил десять голов в матче молодежной Премьер-лиги Англии против сверстников из «Ливерпуля». Игра закончилась со счетом 14:3.
Несмотря на свои 15 лет, Оби-Мартин уже играл за команды «Арсенала» до 18 и до 19 лет. Есть на его счету даже одно выступление за команду до 21 года. В сентябре в матче молодежного турнира U18 он оформил хет-трик и помог своей команде выиграть у сверстников из «Саутгемтона» 4:1. Впрочем, сам-то он был их младше на три года, как и своих партнеров по команде.

Тренер главной команды «Арсенала» Микел Артета тоже заметил талант юного футболиста и уже привлекал его к тренировкам с основным составом «канониров». В молодежном турнире на счету Оби-Мартина теперь 13 забитых мячей в пяти матчах.

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#команда
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В Красногорске прошли соревнования по художественной гимнастике
20 ноября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Соревнованиях по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие порядка 200 гимнасток из Москвы, Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и других городов России.

Участницы в возрасте от 5 до 15 лет продемонстрировали свои способности в гимнастике и умении обращаться с обручами, мячами и булавами.

«Мы уже пятый год проводим эти соревнования. Проходят они в строгом соответствии с правилами Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Выдержать в полной мере такие требования не все могут, естественно, побеждает сильнейший. Для больших результатов должно сложится сразу несколько факторов – трудолюбие, целеустремленность и, конечно, данные, в том числе внешние<…> », – поделилась руководитель СК «ВалерИ» Валерия Такшеева.

Она также отметила, что помимо техники выполняемых упражнений в гимнастике важны артистизм и внешность.

Стоит отметить, что победителей  соревнований наградили кубками, медалями и грамотами. Кроме этого каждая участница получила памятные подарки от организаторов.
 
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#художественная гимнастика
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#подмосковье
#подарки
#победители
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Хоккеист Коньков спрогнозировал победу ЦСКА в матче с СКА
20 ноября 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА одержат победу последние.
«Команды находятся в одинаковом положении, поэтому множество нюансов могут сыграть решающую роль. Например, игра в нападении. У СКА низкая результативность, что не позволяет им набирать достаточно очков. ЦСКА же, в первую очередь, — это дисциплина. ЦСКА подойдёт к матчу более собранным, так как будет играть в гостях. Думаю, что за счет собранности ЦСКА должен взять верх», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Также он предположил, что обе команды, как и обычно, будут играть бескомпромиссно, идя к победе. По его мнению, матч будет держать зрителей в напряжении примерно час.

Матч между ЦСКА и СКА состоится сегодня, 20 ноября, в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

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#хоккей
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#матч
#игра
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Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой
20 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила о весьма не бодром и пассивном настрое футболистов сборной России перед матчем с Кубой.
«Куба — соперник крайне низкого уровня, можно было найти кого-то посерьёзнее. С каким настроем наши игроки выйдут на матч? Ни с каким. Для них этот матч ничего не значит. Выйдут играть вполноги. Будет счастье, если болельщики дождутся хотя бы двух забитых мячей от России», — поделилась мнением в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Матч сборных России и Кубы состоится сегодня в Волгограде в 19:30 по московскому времени. Ранее команды стран никогда не встречались на поле.

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#матч
#футбол
#россия
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Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем
20 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Выступающий ныне за пражскую «Спарту» Ян Кухта, ранее игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за московский «Локомотив», стал участником скандала. Его и двух его партнеров по сборной Чехии отчислили из команды за то, что они накануне игры посетили ночной клуб.
Перед отборочным матчем чемпионата Европы-2024 с командой Молдавии Кухта и его партнеры по сборной Владимир Цоуфал, играющий за английский «Вест-Хэм» и игрок греческого «Ариса» Якуб Брабец решили расслабиться в ночном клубе. Футболистов, распивающих алкоголь, сфотографировали очевидцы. Размещённые в социальных сетях фотографии моментально стали достоянием общественности и, конечно, их увидело руководство национальной команды.

Решение тренерского штаба было быстрым и жёстким. Кухта, Цоуфал и Брабец выведены из состава сборной и уже покинули расположение команды. В сообщении указано, что причиной отчисления игроков стало грубое нарушение ими внутренних правил сборной.

В столичном «Локомотиве» Ян Кухта играл в 2022 году. За московский клуб он провел в чемпионате РПЛ 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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#футбол
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В 2024 «Лыжня России» пройдет в исторических городах Подмосковья
20 ноября 2023, 13:46

Фото: istockphoto / FotoDuets

В 2024 году планируют расширить территорию проведения ежегодной лыжной гонки. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
Ежегодная гонка «Лыжня России»  в 2024 году планируют провести в исторических городах Подмосковья.

«Порядка 10-15 тысяч собирается. Мы ходим ежегодно провозить по нашим историческим городам. В этом году будем пробовать в феврале в Серпухове, а далее есть заявки уже от других глав», отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов. 

Стоит отметить, что такие изменения в проведении мероприятия направлены на развитие спортивного туризма и знакомства туристов с новыми для них регионами Московской области. В 2024 году лыжня пройдет в Сергиевом Посаде, Серпухове и Наро-Фоминске.

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#развитие
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В Подмосковье планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий
20 ноября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье в зимний период планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий для жителей регионов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
Основными видами спорта станут лыжные гонки и хоккей.

«Будет работать 163 лыжные трассы, 178 катков и 664 хоккейные площадки.17 ноября были запущены первые снежные пушки в Истре на областной лыжной биатлонной базе. В эту чреду уже круг 600 метров заработает для гостей», - отметил  министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

Кроме этого, к выходным круг для лыжников увеличиться до двух километров.

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«Витязь» одержал пятую победу в последних шести матчах КХЛ
20 ноября 2023, 11:11

Фото: ХК «Витязь»

ХК «Витязь» обыграл на выезде «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в «Ледовом дворце» в Череповце завершилась с результатом 5:3. Это пятая победа подмосковной команды в последних шести встречах КХЛ.
Гости выигрывали со счётом 2:0 уже к 13-й минуте встречи – отличились Владислав Цицюра и Иван Савчик. Череповецкий клуб благодаря голам Ивана Подшивалова и Никиты Коростелёва восстановил равновесие, но во втором периоде Скотт Уилсон вновь вывел «Витязь» вперёд. В заключительной двадцатиминутке Кирилл Пилипенко сравнял счёт, однако в оставшееся время гости забили ещё дважды. Шайбы в свой актив записали Иван Ежов и Александр Дарьин.
 
Команды уже встречались в субботу. Тогда «Северсталь» победила – 6:2.
 
По итогам воскресной встречи «Витязь» идёт на 10-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков. 
 
Следующий матч регулярки «богатыри» проведут с казанским «Ак Барсом» 25 ноября.

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#московская область
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Подмосковные борцы стали призёрами международного турнира
20 ноября 2023, 10:19

Фото: Всероссийская федерация спортивной борьбы

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте Международного мемориала Валентина Бабинова по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Турнир проходил 16-19 ноября в городе Советске Калининградской области. В нём участвовали борцы в возрасте до 21 года из России, Белоруссии и Киргизии. В российскую команду вошли представители Подмосковья, Сибири, Северо-Запада и Юга. 
 
За Подмосковье выступали Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков.
 
Российские борцы заняли на турнире первое место среди всех стран-участниц. 
 
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