«Спартак» и «Зенит» назвали стартовый состав на предстоящий матч пятого тура РПЛ в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
«Спартак» и «Зенит» озвучили стартовые составы на центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своём Telegram-канале сообщает московский футбольный клуб.
Стартовый состав московского клуба «Спартак»: Илья Свинов (вратарь), Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия (капитан), Олег Рыбчук, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.
А в стартовый состав петербургского «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
Матч пройдёт в Москве на Открытие Банк Арене в Тушино. Он начнётся в 19:30 мск.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала о том, что ливень, прошедший в столице, затопил стадион перед предстоящим матчем. Службы арены смогли вовремя ликвидировать последствия дождя, поэтому теперь ничто не мешает проведению игры.
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А в стартовый состав петербургского «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала о том, что ливень, прошедший в столице, затопил стадион перед предстоящим матчем. Службы арены смогли вовремя ликвидировать последствия дождя, поэтому теперь ничто не мешает проведению игры.
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Анастасия Чинкова