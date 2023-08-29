«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России со счётом 4:0

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«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» к 25-й минуте матча в рамках третьего тура группового этапа Кубка России РПЛ.
2-й тайм игры завершился со счётом 4:0 в пользу «Спартака». Завершающий гол в ворота соперника забил Антон Зиньковский. До него на 6 и 15-ой минутах забил мяч Александр Соболев, а на 15-ой – серб Срджан Бабич, который забил свой первый гол в составе команды «Спартака», в которую он вошёл 21 августа.
Матч московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» проходит в столице на стадионе «Открытие банк Арена» в районе Тушино.
Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ.
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Матч московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» проходит в столице на стадионе «Открытие банк Арена» в районе Тушино.
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Анастасия Чинкова