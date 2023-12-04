Спортдир «Оренбурга» Андреев: «Эмирджан адаптировался достаточно быстро»

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По его мнению, спортсмены должны раскрыться после зимних сборов.
«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже своё место отвоюет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Андреев.
Отмечается, что Эмирджан Гюрлюк провёл в составе «Оренбурга» 17 матчей, забив 1 мяч, а на счету Джастина Куэро 14 матчей и 1 гол.
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