Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу фигуристки Валиевой

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Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) завершила слушания по делу российской фигуристки-одиночницы Камиллы Валиевой. Окончательное решение будет вынесено и оглашено в январе 2024 года.
На Олимпиаде 2022 года в Токио Валиева помогла российской команде завоевать золотые медали, однако награждение призеров (второе и третье места заняли команды США и Японии) так и не было проведено из-за допингового скандала с ее участием. Стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество. При этом ей позволили принять участие в индивидуальных соревнованиях, где выбитая из колеи 15-летняя на тот момент спортсменка сумела занять лишь четвертое место.
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Александр Бойцов