Спортивный врач рассказал, как правильно тренироваться в жару без вреда для здоровья

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«Если вы любитель и можете потренироваться рано утром или вечером, лучше тренироваться в это время», — сказал врач.
Также важно не забывать про питьевой режим во время тренировки в жаркую погоду. Можно взять с собой обычную воду без газа, либо спортивный напиток.
«Пьём не по жажде, а по периодичности. Например, пробежал два круга, — сделал один глоток, ещё два круга пробежал, – сделал один глоток. Это примерно, потому что точного расчёта, сколько нужно пить человеку во время тренировки, нет. Но когда у человека появляется жажда, значит организм уже кричит, что ему нужно пить», — отметил спортивный врач.
Илья Мелехин призвал также не тренироваться на голодный желудок. По его словам, без еды от тренировки не будет пользы.
«Если тренировка интенсивная, то тренироваться нужно через 1,5 часа после еды, — заметил эксперт. — Если мы говорим, например, об утренней пробежке, то можно с утра съесть батончик, булочку или что-то углеводное. И пока собираетесь, пройдёт минут 20, и как раз можно будет бегать».Читайте также:
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