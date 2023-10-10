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Спорткомплекс «Юность» в Химках досрочно открылся после капремонта

10 октября 2023, 17:07
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

В Химках после капремонта открылся универсальный спорткомплекс «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Работы проведены по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Работы проведены на полгода раньше срока. Этот спорткомплекс – первый из масштабной программы по обновлению спортивных объектов, которая реализуется по инициативе Андрея Воробьёва. Все они будут ремонтироваться по единому стандарту. Спорткомплекс, построенный более 40 лет назад, готов встречать новых чемпионов», – сказал на церемонии открытия министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Спортивный комплекс в микрорайоне Сходня был построен в 80-е годы и за всё это время капремонт в нём не проводился ни разу – только текущие работы.

«Мы находимся в зале, который для меня является просто святым. Он был построен 41 год назад. За моей спиной – окно, которое я первый разбил, когда нас только пустили сюда играть. Это родное для меня место, и оно расцвело невероятными красками. Поэтому задача команды Андрея Юрьевича Воробьёва, всех, кто развивает спорт, держать здесь оборону. Самое главное – это счастливые глаза детей», – поделился впечатлениями спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Подрядчик укрепил фундамент здания, несущие конструкции. Обновлены фасад и входная группа, отремонтирован теннисный корт. Внутри приведён в порядок универсальный спортивный зал, залы тренажёров и хореографии, административные помещения.
«Это действительно народное место. Здесь выросло огромное количество спортсменов. Если ты много работаешь, то обязательно добьёшься результата. Будьте успешными, будьте сильными и побеждайте всегда и везде», – напутствовала собравшихся депутат Госдумы Ирина Роднина.
К тренировкам на базе «Юности» вернутся более 500 воспитанников спортшкол городского округа Химки – представители художественной гимнастики, футбола, греко-римской борьбы, тенниса, волейбола и карате.
На базе СК также будут проходить занятия по физкультуре для студентов Российской международной академии туризма, тренировки по программе «Активное долголетие», занятия по скандинавской ходьбе и аэробике.

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#подмосковье
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Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал УЕФА амёбой
10 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сравнил УЕФА с аморфной амёбой из-за решения организации не допускать к международным соревнованиям российских спортсменов.
«Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза», — отметил в беседе с Газета.ру Наумов.

Он также назвал решение отменить допуск российских молодежных сборных до соревнований позорным и добавил, что подобные вердикты вредят не только России, но и всему спорту в целом.

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#политика
#уефа
#спорт
#футбол
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Самбисты из Московской области завоевали три золота на первенстве мира
10 октября 2023, 15:58

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве мира по самбо и боевому самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.
В спортивном самбо первое место среди девушек в весовой категории до 59 кг заняла Анастасия Бережкова из Реутова. В боевом самбо первенствовали Иван Тюхлов из Можайска в весе до 71 кг и Савелий Солдатенков из Королёва в категории свыше 98 кг.
 
Первенство проходило с 5 по 9 октября в Бишкеке. Подмосковные борцы участвовали в нём в составе сборной России и представляли «СШОР по единоборствам» Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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Роднина назвала несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17
10 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных соревнований.
«Не стоило радоваться раньше времени. УЕФА пошёл на поводу у других организаций. Выглядит все это несерьезно. У них семь пятниц на деле — сегодня допускаем, завтра не допускаем», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

А до этого бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров. Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.

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#спорт
#политика
#уефа
#рф
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Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»
10 октября 2023, 15:00

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров.
«Хочется надеяться, что наша молодежь будет играть в международных матчах, ведь такие поединки очень важны для футболистов. Сейчас много сборных негативно настроены по отношению к нашей команде, поэтому наше отстранение будет действовать до окончания СВО. Жаль, что политика руководит спортом, хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но сейчас это маловероятно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.

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#спорт
#тренер
#молодёжь
#политика
#уефа
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Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
10 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rost-9D

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в социальной сети X.
Харрис отметил, что в УЕФА не нашли технического решения, которое позволяет командам РФ играть.

Напомним, Исполком УЕФА в конце сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше семнадцати лет. Предполагалось, что мужские и женские команды проводили бы матчи без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.

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#светлана журова
#уефа
#пропуск
#депутат
#рф
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Подмосковный теннисист стал призером международного турнира
10 октября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба Мимистерства физической культуры и спорта Московской области

На международном турнире «China junior J300 Beijing» по теннису Тимофей Дерепаско из Подмосковья выиграл две медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 2 по 8 октября в Пекине.

По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».


Также подмосковный и чешский теннисисты стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале британским спортсменам. 


Стоит отметить, что в полуфинале парного разряда Тимофей Дерепаско боролся против российского спортсмена Даниила Сарксяна.

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#бронза
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БК «Химки» с нелёгкой победы стартовал в новом сезоне Суперлиги
09 октября 2023, 18:28

Фото: Минспорт МО

Баскетбольный клуб «Химки» успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Суперлиги. В домашнем матче химчане со счётом 71:70 взяли верх над клубом из Сургута «Университет-Югра», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Самым результативным игроком у победителей стал Илья Карпенков, набравший 18 очков. У Евгения Фидия – 13 очков, а у Александра Мальцева и Александра Гаврилова – по девять. 
 
Следующий матч БК «Химки» проведет в гостях в воскресенье, 15 октября. Соперником станет «СШОР-Локомотив» из Краснодара.

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#минспорт мо
#химки
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#московская область
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Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА
09 октября 2023, 16:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.
По её мнению, российским спортсменам не стоит тешить себя ложными надеждами из-за большого количества стран-участниц, которые будут готовы бойкотировать соревнования в случае допуска сборных РФ.

«Думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там будут сплошные бойкоты, и организаторы пойдут на поводу у них, потому что все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.

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#россияне
#рф
#спорт
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В Котельниках прошел фестиваль по конному спорту для участников с ОВЗ
09 октября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

В городском округе Котельники состоялся XVIII Открытый Фестиваль «Золотая очень» по конному спорту для участников с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба администрации.
«Когда был организован первый фестиваль, никто не верил, что он будет востребован, но упорство и поддержка идеи развития спорта в таком формате сделали свое дело. Сегодня в мероприятии принимает участие более 400 человек, причем есть гости не только из регионов России, но и дружественных республик», – прокомментировал депутат Госдумы Роман Терюшков. 

За несколько лет соревнования развились до полноформатного фестиваля с множеством активностей. Любой желающий мог принять участие в понравившемся досуге и посмотреть захватывающее выступление участников.

Стоит отметить, что в этом году сюрпризом для спортсменов и гостей фестиваля было выступление телезвезду Эвелины Бледанс сыном Семеном. Они исполнили песню из кинофильма «Приключение Электроника».
 
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