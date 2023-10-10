Спорткомплекс «Юность» в Химках досрочно открылся после капремонта

Фото: Минспорт МО
В Химках после капремонта открылся универсальный спорткомплекс «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Работы проведены по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Работы проведены на полгода раньше срока. Этот спорткомплекс – первый из масштабной программы по обновлению спортивных объектов, которая реализуется по инициативе Андрея Воробьёва. Все они будут ремонтироваться по единому стандарту. Спорткомплекс, построенный более 40 лет назад, готов встречать новых чемпионов», – сказал на церемонии открытия министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Спортивный комплекс в микрорайоне Сходня был построен в 80-е годы и за всё это время капремонт в нём не проводился ни разу – только текущие работы.
«Мы находимся в зале, который для меня является просто святым. Он был построен 41 год назад. За моей спиной – окно, которое я первый разбил, когда нас только пустили сюда играть. Это родное для меня место, и оно расцвело невероятными красками. Поэтому задача команды Андрея Юрьевича Воробьёва, всех, кто развивает спорт, держать здесь оборону. Самое главное – это счастливые глаза детей», – поделился впечатлениями спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.Подрядчик укрепил фундамент здания, несущие конструкции. Обновлены фасад и входная группа, отремонтирован теннисный корт. Внутри приведён в порядок универсальный спортивный зал, залы тренажёров и хореографии, административные помещения.
«Это действительно народное место. Здесь выросло огромное количество спортсменов. Если ты много работаешь, то обязательно добьёшься результата. Будьте успешными, будьте сильными и побеждайте всегда и везде», – напутствовала собравшихся депутат Госдумы Ирина Роднина.К тренировкам на базе «Юности» вернутся более 500 воспитанников спортшкол городского округа Химки – представители художественной гимнастики, футбола, греко-римской борьбы, тенниса, волейбола и карате.
На базе СК также будут проходить занятия по физкультуре для студентов Российской международной академии туризма, тренировки по программе «Активное долголетие», занятия по скандинавской ходьбе и аэробике.
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