Sport.ru: «Факел» сыграл вничью с лидером РПЛ «Краснодаром»

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В Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов со счётом 0:0 завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ)., в котором местный «Факел» принимал лидера чемпионата страны — клуб «Краснодар».
На 13-й минуте игры был назначен пенальти в ворота «Факела», однако нападающий гостей Джон Кордоба не смог его реализовать и попал в штангу ворот хозяев. В итоге, счёт матча так и остался нулевым вплоть до финального свистка судьи.
«Факел» благодаря этой ничьей смог закрепиться на 14-м месте в турнирной таблице с 4 очками, временно обезопасив себя от попадания в зону вылета. «Краснодар» же пока остаётся лидером чемпионата, однако завтра команду Владимира Ивича может подвинуть с вершины екатеринбургский «Урал» — в том случае, если обыграет в Санкт-Петербурге местный «Зенит», являющийся действующим чемпионом России.
Напомним, ранее в рамках шестого тура РПЛ московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 10 очками занимает четвёртое место, а «Оренбург» с двумя – последнее.
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«Факел» благодаря этой ничьей смог закрепиться на 14-м месте в турнирной таблице с 4 очками, временно обезопасив себя от попадания в зону вылета. «Краснодар» же пока остаётся лидером чемпионата, однако завтра команду Владимира Ивича может подвинуть с вершины екатеринбургский «Урал» — в том случае, если обыграет в Санкт-Петербурге местный «Зенит», являющийся действующим чемпионом России.
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Артем Путинцев