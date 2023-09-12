Спортсмен из Солнечногорска выиграл марафон на 50 миль в Карелии

Фото: Минспорт МО
Антон Нестеренко из Солнечногорска занял первое место в трейловом фестивале Vottovaara Mountain Race 2023, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Дистанцию в 50 миль он преодолел за 6 часов 41 минуту 35 секунд.
Забег прошёл в Карелии у скалы Воттоваара и Смерть-горы. Подмосковный спортсмен успешно преодолел кольцевой маршрут по карельским скалам, лесам и озёрам с набором высоты около километра.
Соревнования собрали около 1,5 тыс участников. Им было предложено несколько дистанций – 14, 55 км, 50 и 100 миль.
Нестеренко становился победителем нескольких международных соревнований, а также ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.
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Соревнования собрали около 1,5 тыс участников. Им было предложено несколько дистанций – 14, 55 км, 50 и 100 миль.
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Лора Луганская