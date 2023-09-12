Спортсмен из Солнечногорска выиграл марафон на 50 миль в Карелии

Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. В общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.