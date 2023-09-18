Спортсмены из Каширы вышли на старт Московского марафона

Украинская саблистка Ольга Харлан еще раз прокомментировала скандал на чемпионате мира в Милане, когда она отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой, как это положено по регламенту. По словам украинки, она после инцидента думала о завершении карьеры.