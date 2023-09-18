Спортсмены из Каширы вышли на старт Московского марафона

Фото: администрация г. о. Кашира
Жители городского округа Кашира приняли участие в Х юбилейном Московском марафоне. На крупнейший забег страны в этом году зарегистрировались рекордные 38 тыс участников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Маршрут марафона проходит по центру столицы – набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Протяжённость маршрутов составила 42,2 и 10 км.
Дистанцию в 10 км преодолели участницы из группы скандинавской ходьбы «100 лет активной жизни» проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие». Это Татьяна Борзых, Галина Алентьева, Людмила Третьякова, Маргарита Клепова, Людмила Половникова и Татьяна Подшивалова.
Также на старт вышли начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира Юрий Головков и тренер по лёгкой атлетике «Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева» Елена Богданова.
Некоторые каширяне впервые участвовали в забеге на 42,2 км. Это Александр Колыхалов, Екатерина Константинова и Николай Кручинин.
Московский марафон ежегодно проводится с 2013-ого и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Он официально зарегистрирован как член Ассоциации международных марафонов и пробегов.
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Дистанцию в 10 км преодолели участницы из группы скандинавской ходьбы «100 лет активной жизни» проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие». Это Татьяна Борзых, Галина Алентьева, Людмила Третьякова, Маргарита Клепова, Людмила Половникова и Татьяна Подшивалова.
Некоторые каширяне впервые участвовали в забеге на 42,2 км. Это Александр Колыхалов, Екатерина Константинова и Николай Кручинин.
Московский марафон ежегодно проводится с 2013-ого и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Он официально зарегистрирован как член Ассоциации международных марафонов и пробегов.
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Лора Луганская