Спортсмены из Московской области стали призерами этапа Кубка России по биалтону

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтон Ойлерз» Венсана Деарне после неудачной попытки силового приёма. Как пишет «Московский Комсомолец», инцидент произошел сразу после сирены об окончании первого периода игры.

Овечкин хотел провести силовой прием против Деарне, но тот притормозил. Когда же канадец попытался оттолкнуть Овечкина, тот ответил ударом клюшкой в лицо. По итогам стычки россиянина удалили на две минуты.