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Спортсмены из Московской области стали призерами этапа Кубка России по биалтону

27 ноября 2023, 16:51
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные биатлонисты стали призерами этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России по биатлону прошел в Ханты-Мансийске 25 и 26 ноября.

По итогам соревнований биатлонисты Роман Сурнев и Полина Шевнина из Подмосковья стали бронзовыми призерами в в одиночной смешанной эстафете.


Спортсмены представляли на соревнованиях Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Кроме этого, второй этап также пройдет в Ханты-Мансийске в начале декабря.

Кроме этого, Стоит отметить, что в прошлом сезоне победу в женском общем зачёте соревнований одержала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева.

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Пловцы из Каширы завоевали шесть медалей на соревнованиях
27 ноября 2023, 17:15

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября спортсмены из спортшколы «КАШИРА» под руководством тренера Александра Марюшкина участвовали в открытых соревнованиях по плаванию в городе Озёры.
Спортсмены из Каширы показали отличный результат.

Платон Курилко занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Варвара Федорова стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.  

Эвелина Серегина заняла 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Захар Курилко стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем и третьим на дистанции 50 метров на спине.  

Администрация Каширы поздравляет ребят с победой.

Ранее танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».

Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

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#спорт
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#спортсмены
#плавание
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Футболист Деменко назвал глупостью оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи
27 ноября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал оскорбительный жест в адрес судьи со стороны нападающего команды колумбийского футболиста Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом».
Спортсмен назвал такой поступок коллеги глупостью и выразил уверенность, что тот уже жалеет о своём поступке.

«Кордоба уже понимает, что совершил большую ошибку. Это можно даже назвать не ошибкой, а глупостью. Теперь посмотрим, какое наказание ему будет вынесено. Мне кажется, в этом году он уже не сыграет. Джон подвёл команду. Он находится в отличной форме и является одним из лидеров «Краснодара», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он также задался вопросом, сможет ли «Краснодар» выйти на трансферный рынок зимой с футболистом с такой репутацией.

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#спорт
#матч
#наказание
#футболист
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Футболист Канчельскис: «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего»
27 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты «Краснодара» в матче против «Зенита» и отметил, что первым будет даже проще в роли догоняющей команды.
«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков». Тут опыт играет роль в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Также ранее сообщалось, что Петербургский «Зенит» одержал победу над командой «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В матче отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

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#спорт
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#рпл
#краснодар
#футбол
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Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку
27 ноября 2023, 12:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап Кубка России по шорт-треку прошел 23 по 26 ноября в Уфе.

Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала золотым призером III этапа Кубка России.

Девушка опередила на 0,4 секунды соперниц из Нижегородской и Свердловской областей в забеге на дистанции 1000 метров.

Стоит отметить, что на второй этапе Кубка страны спортсменка из Московской области завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на 2000 метров. 

Кроме этого, на первом этапе Фаиля была бронзовым призером в забеге на 1500 метров.

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#забег
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Подмосковные школьники стали победителями конкурса-премии «КАРДО-ДЕТИ»
27 ноября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба конкурса

Школьники из Московской области стали победителями конкурса-премии «КАРДО-ДЕТИ». Об этом сообщила пресс-служба конкурса-премии «КАРДО».
На торжественной церемонии закрытия Всероссийской конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО-ДЕТИ» были объявлены победители по 8 направлениям в двух возрастных категориях.

В финале приняли участие дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно из 46 регионов России. Школьники участвовали в таких направлениях как ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг и трикинг.

«Хочу сказать каждому из вас, что вы огромные молодцы! Вы нашли в себе силы идти на встречу к своей мечте и занимаетесь тем, что вам искренне нравится. <…>Неважно, какие места вы заняли, то, что происходит сейчас, уже станет важным историческим событием.  <…> Благодаря вам экстремальный спорт будет развиваться. Огромное спасибо также вашим родителям, которые поддерживают вас и помогают заниматься тем, что вам по-настоящему нравится», – отметил замруководителя Департамента проектов социальной направленности Российского движения детей и молодежи Дмитрий Герцен.

По итогам финала, Смирнов Матвей выиграл бронзу в номинации breaking в возрасте 11-15 лет, а Бутко Даниэль стал золотым призером в соревнованиях по скейтбордингу в возрастной категории 7-10 лет.

Стоит отметить, что все победители получили денежные призы и подарки от партнеров. Также со всеми победителями будут заключены соглашения на продюсирование.  

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Тренера «Локомотива» Галактионова, обматерившего судей, могут дисквалифицировать
Тренера «Локомотива» Галактионова могут на четыре матча дисквалифицировать
25 ноября 2023, 18:21

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов нецензурно высказался в адрес бригады арбитров во время матча с самарским ФК «Крылья Советов».
Матч 16-го тура РПЛ закончился со счётом 3:3. Последний гол забил футболист самарской команды на 112-й минуте. 

По завершении матча Галактионов дал интервью, в котором нелестно высказался о работе арбитров со главе с Василием Казарцевым. 

Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза гласит, что за подобный инцидент главный тренер подлежит дисквалификации на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторения подобной ситуации ему может грозить уже пропуск до трёх месяцев. Также Галактионова могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

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«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»
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#футбол
#штраф
#матч
#инцидент
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«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»
25 ноября 2023, 18:06

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» одержал победу над командой «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Отмечается, что игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В матче отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. 

На 52-й минуте матча полузащитник петербургской команды Клаудиньо не реализовал пенальти. 

По итогам игры «Зенит» набрал 33 очка и занял первую позицию в турнирной таблице РПЛ, обойдя на одно очко команду «Краснодара». А «Сочи» располагается на последней, 16 строчке, с 10 очками. 

Следующий матч «Зенита» состоится 29 ноября. Команда сыграет в гостях с московским «Динамо» в первом матче 1/4 финала РПЛ Кубка России.

А «Сочи» 2 декабря примет на своём домашнем стадионе самарскую команду «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ. 

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#футбол
#фк зенит
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МК: Овечкин ударил соперника в лицо в неудачно сложившемся для него матче
25 ноября 2023, 02:43

Фото: iStock/ronniechua

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтон Ойлерз» Венсана Деарне после неудачной попытки силового приёма. Как пишет «Московский Комсомолец», инцидент произошел сразу после сирены об окончании первого периода игры.
Овечкин хотел провести силовой прием против Деарне, но тот притормозил. Когда же канадец попытался оттолкнуть Овечкина, тот ответил ударом клюшкой в лицо. По итогам стычки россиянина удалили на две минуты.



Ранее Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу. Россиянин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года, в то время как Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов.

За свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин в 1 363 играх набрал 1 497 очков (827 шайб 670 голевых передач. Сидни Кросби в 1 208 матчах отметился 1 524 результативными баллами (562 962). Сейчас весь спортивный мир напряженно следит за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, считавшимся ранее вечным и недостижимым. Канадец по прозвищу Великий забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников. Овечкину осталось забить 67 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки. В нынешнем сезоне на счету российского хоккеиста 5 шайб в 25 проведенных матчах.

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#александр овечкин
#драка
#хоккей
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Фигуристки из Жуковского выступили на Первенстве Московской области
24 ноября 2023, 19:12

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковские фигуристки достойно выступили и выполнили нормативы на Первенстве Московской области.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, воспитанница спортивной школы «Метеор» София Смирнова заняла 2 место в соревнованиях, выполнив норматив «Юный фигурист».

При этом, отмечается, что другая юная спортсменка этой же школы Юлия Рыбникова выполнила норматив 1 юношеского разряда.

Уточняется, что обе фигуристки являются воспитанницами тренера спортивной школы «Метеор» Марины Качаевой.

При этом, стоит отметить, что соревнования проходили в подмосковном Наро-Фоминске.

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#подмосковье
#жуковский
#соревнования
#фигурист
#спорт
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