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Спортсменки из Подмосковья стали призерами Кубка России по санному спорту

28 ноября 2023, 09:46
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Шесть медалей завоевали подмосковные саночники на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по санному спорту прошел в Сочи с 26 по 27 ноября.

Сборная команда Московской области в общей сложности завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.


Первыми в дисциплине «двухместные сани, спринт» среди женщин стали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. Также Виктория завоевала золото в одиночном «спринте», а Дарья Олесик стала бронзовым призером данной категории.

Кроме этого, в классическом индивидуальном старте на одноместных санях Виктория Демченко стала обладателем золота, уступив своей землячке Дарья Олесик стала обладателем серебряной медали.

Стоит отметить, что в женской категории «двухместные сани» бронзовыми призерами стали Дарья Пересторонина и Мария Посельская из команды Московской области.

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Российские игроки «Коламбуса» установили уникальное достижение в НХЛ
28 ноября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Российские хоккеисты, выступающие за «Коламбус Блю Джекетс» установили уникальное достижение для Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впервые в истории лиги четыре разных игрока из России, играющие в одной команде, забросили по шайбе.
В игре против «Бостон Брюинз» голами отметились российские нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов. Чинахов, кроме того, записал на свой счет голевую передачу. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Коламбуса». Интересно, что пятую шайбу в составе победителей забросил Джастин Дэнфорд, игравший в КХЛ за подмосковный «Витязь».

У Воронкова и Проворова в текущем чемпионате по две заброшенные шайбы, у Чинахова — четыре, у Марченко — семь. «Коламбус» с 18 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции НХЛ.

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#счёт
#хоккей
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Жуковские самбисты выступили на Открытом Московском турнире
27 ноября 2023, 20:37

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковские самбисты успешно выступили на Открытом Московском турнире.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, спортивное мероприятие было посвящено Дню сотрудника органов внутренних дел.

Жуковским спортсменам удалось не просто успешно выступить, но и занять почётные места. Так, Мария Калашникова заняла первое место, а Милена Тарабкова и Святослав Вербицкий заняли третье место.

Отмечается, что спортивные соревнования проходили в Зеленограде, в них принимали участие юноши и девушки 2011-2012 годов рождения.

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#дети
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В Волоколамском округе зимой оборудуют 16 катков и три лыжные трассы
27 ноября 2023, 19:04

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Предстоящей зимой в Волоколамском городском округе организуют 16 катков и три лыжные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Катки будут расположены в городском парке, у стадиона «Текстильщик», в деревнях Гряды, Клишино, Кашино, Калистово, Осташёво, Тимонино, Ботово, Судниково, Нелидово, посёлке Сычёво, сёлах Ярополец, Шестаково, Теряево и Спасс.
 
Лыжные трассы обустроят в городском парке, посёлке Сычёво, а также рядом с «Привокзальной средней общеобразовательной школой».
 
Все катки будут бесплатными для посетителей. К заливке приступят в середине декабря.
 
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#московская область
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Госпрограмма «Спорт» позволила обновить спортивные сооружения Волоколамска
27 ноября 2023, 18:30

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе создаются достойные условия для спортсменов благодаря государственной программе «Спорт». Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова. Она также рассказала об обновлении стадиона «Текстильщик».
«Там постелили искусственный газон, сделали разметку, три беговые дорожки по 400 м, хорошее освещение, трибуны, скамейки запасных. На стадионе появились площадки для мини-футбола, баскетбола и сдачи норм ГТО. Отремонтировано здание административно-бытового корпуса, где будут заниматься силовой подготовкой», – рассказала ВРИП главы округа.  
Она добавила, что весной будет выполнено благоустройство территории вокруг поля. Спортсмены отмечают, что изменения позволят начинать сезон раньше обычного. В прошлые годы всегда приходилось ждать, пока естественное поле высохнет. 
 
На стадионе будут проходить соревнования разных уровней. Регулярно заниматься там футболом будут около 300 спортсменов – члены детских, юношеских и взрослых команд.
 
Козлова добавила, что предстоящей зимой в Волоколамском округе организуют 16 катков и три лыжные трассы. Все катки будут бесплатными для посетителей. К заливке приступят в середине декабря.
 
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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Пловцы из Каширы завоевали шесть медалей на соревнованиях
27 ноября 2023, 17:15

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября спортсмены из спортшколы «КАШИРА» под руководством тренера Александра Марюшкина участвовали в открытых соревнованиях по плаванию в городе Озёры.
Спортсмены из Каширы показали отличный результат.

Платон Курилко занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Варвара Федорова стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.  

Эвелина Серегина заняла 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Захар Курилко стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем и третьим на дистанции 50 метров на спине.  

Администрация Каширы поздравляет ребят с победой.

Ранее танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».

Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

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#спорт
#новости
#спортсмены
#плавание
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Футболист Деменко назвал глупостью оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи
27 ноября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал оскорбительный жест в адрес судьи со стороны нападающего команды колумбийского футболиста Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом».
Спортсмен назвал такой поступок коллеги глупостью и выразил уверенность, что тот уже жалеет о своём поступке.

«Кордоба уже понимает, что совершил большую ошибку. Это можно даже назвать не ошибкой, а глупостью. Теперь посмотрим, какое наказание ему будет вынесено. Мне кажется, в этом году он уже не сыграет. Джон подвёл команду. Он находится в отличной форме и является одним из лидеров «Краснодара», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он также задался вопросом, сможет ли «Краснодар» выйти на трансферный рынок зимой с футболистом с такой репутацией.

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#спорт
#матч
#наказание
#футболист
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Футболист Канчельскис: «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего»
27 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты «Краснодара» в матче против «Зенита» и отметил, что первым будет даже проще в роли догоняющей команды.
«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков». Тут опыт играет роль в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Также ранее сообщалось, что Петербургский «Зенит» одержал победу над командой «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В матче отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

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#спорт
#матч
#рпл
#краснодар
#футбол
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Спортсмены из Московской области стали призерами этапа Кубка России по биалтону
27 ноября 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные биатлонисты стали призерами этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России по биатлону прошел в Ханты-Мансийске 25 и 26 ноября. 

По итогам соревнований биатлонисты Роман Сурнев и Полина Шевнина из Подмосковья стали бронзовыми призерами в в одиночной смешанной эстафете.

Спортсмены представляли на соревнованиях Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Кроме этого,  второй этап также пройдет в Ханты-Мансийске в начале декабря.

Кроме этого, Стоит отметить, что в прошлом сезоне победу в женском общем зачёте соревнований одержала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева.

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#биатлон
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Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку
27 ноября 2023, 12:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап Кубка России по шорт-треку прошел 23 по 26 ноября в Уфе.

Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала золотым призером III этапа Кубка России.

Девушка опередила на 0,4 секунды соперниц из Нижегородской и Свердловской областей в забеге на дистанции 1000 метров.

Стоит отметить, что на второй этапе Кубка страны спортсменка из Московской области завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на 2000 метров. 

Кроме этого, на первом этапе Фаиля была бронзовым призером в забеге на 1500 метров.

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