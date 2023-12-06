Спортсмены из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях по плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего участники соревновались в 42 дисциплинах в возрастных категориях юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.
Дарья Рогожинова стала победителем сразу в трех дистанциях: 200 м баттерфляем, 200 м и 400 м комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала обладателем золота на дистанциях 50 м и 200 м баттерфляем, а также бронзовым призером в заплыве на 100 м баттерфляем.
Кроме этого, в мужских дистанциях «золото» и «бронзу» заполучил Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 м комплексное плавание и 50 м брассом, а пловец Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляем.
Стоит отметить, что сборная девушек Московской области завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4×50м.
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