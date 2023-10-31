Спортсмены из Подмосковья выиграли 12 медалей на турнире по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего в соревнованиях приняли участи 230 боксеров с семи регионов России.
Первые места выиграли Виктория Климова и Кристина Невмянова из г.о. Домодедово, Валерия Ветохина и Кирилл Торопцев из Ивантеевки, Игорь Баранов из Можайска, Давид Чайков из Химок. Серебряными призерами стали Анастасия Соснова из г.о. Дмитров, Кира Устимова из г.о. Клин и Азат Мулдашев из г.о. Королёв. Бронзу получили София Титова из Люберец, Антошкина Маргарита из Королёва и Тигран Нахатакян из г.о. Химки.
Стоит отметить, что по итогам соревнований лучшими боксерами турнира стали Климова, Кристина Невмянова и Давид Чайков.
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