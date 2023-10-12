Спортсменка из Серебряных Прудов выиграла бронзу в соревнованиях по дзюдо

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Валерия Верлова из Серебряных Прудов заняла третье место среди девушек до 18 лет на Первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходили в городе Липецк с 5 по 9 октября.
В турнире ЦФО приняли участие 500 человек из 17 регионов России. Около 30 судей следили за борьбой участников. Серебряно -Прудская дзюдоистка Валерия Верлова с достоинством завоевала "бронзу" в женской категории до 70 кг, разделив её с тульской спортсменкой.
Стоит отметить, что спортсмены боролись за право представлять свой округ на Первенстве России.Турнир России по дзюдо пройдет в Барнауле в ноябре 2023 года.
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В турнире ЦФО приняли участие 500 человек из 17 регионов России. Около 30 судей следили за борьбой участников. Серебряно -Прудская дзюдоистка Валерия Верлова с достоинством завоевала "бронзу" в женской категории до 70 кг, разделив её с тульской спортсменкой.
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Мира Полтева