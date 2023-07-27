Спортсменка Роднина указала на причины участия россиян и украинцев на общих соревнованиях

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов на соревнования вместе с россиянами и белорусами.
В беседе с RT она сообщила, что у Украины не было другого выбора, поскольку, по заявлениям МОК, никакая дискриминация по национальному признаку не принимается. Если они хотят оставаться в спорте, им придётся принять эти правила.
Также Роднина уточнила, что для России сейчас главное – дождаться снятия ограничений с российских спортсменов, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие в международных соревнованиях украинских спортсменов наравне с участниками из России и Белоруссии.
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Также Роднина уточнила, что для России сейчас главное – дождаться снятия ограничений с российских спортсменов, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе.
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Анастасия Чинкова