Спортсменки «Динамо-Электростали» стали чемпионками России по хоккею на траве

Фото: Минспорт МО
Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» выиграл чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
К последнему матчу сезона «Динамо-Электросталь» и казанский «Ак Барс-Динамо» подошли с одинаковым количеством очков. Таким образом, судьба золотых медалей решились в очном противостоянии.
Подмосковные спортсменки разгромили соперниц с результатом 4:0. Элина Князева открыла счёт, а Диана Батюкова оформила хет-трик. При этом лучшим нападающим чемпионата была признана Светлана Арусия, а лучшим вратарём – Виктория Александрия.
Этой победой подопечные главного тренера Светланы Ивановой завершили «золотой» сезон, в котором стали обладателями Суперкубка и Кубка России, а также победителями чемпионата страны. «Динамо-Электросталь» дважды выигрывала чемпионаты России – в 2020 и 2021 годах.
Тем временем мужская команда «Динамо-Электросталь» заняла второе место в чемпионате России по хоккею. Для спортсменов из Подмосковья это уже 10-е вице-чемпионство подряд. Игрок команды Михаил Проскуряков назван лучшим полузащитником чемпионата.
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Подмосковные спортсменки разгромили соперниц с результатом 4:0. Элина Князева открыла счёт, а Диана Батюкова оформила хет-трик. При этом лучшим нападающим чемпионата была признана Светлана Арусия, а лучшим вратарём – Виктория Александрия.
Тем временем мужская команда «Динамо-Электросталь» заняла второе место в чемпионате России по хоккею. Для спортсменов из Подмосковья это уже 10-е вице-чемпионство подряд. Игрок команды Михаил Проскуряков назван лучшим полузащитником чемпионата.
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Лора Луганская