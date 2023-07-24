Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле

Фото: администрация г. о. Химки
Химкинские спортсмены выиграли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото завоевали представители физкультурно-спортивного клуба «Благо».
Чемпионат прошел в белорусском городе Заславле 10-14 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Награды были разыграны в 12 видах программы. Сборная России завоевала девять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.
Химчанин Егор Фирсов стал чемпионом в мужском каноэ-одиночке в классе VL3 на дистанции 200 м. На той же дистанции в другом классе ещё один представитель городского округа Юрий Захаров выиграл бронзу.
Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» начал работу в Химках в 2005 году. Тренировки проводятся для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. В клубе разработаны комплексные реабилитационные программы.
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Химчанин Егор Фирсов стал чемпионом в мужском каноэ-одиночке в классе VL3 на дистанции 200 м. На той же дистанции в другом классе ещё один представитель городского округа Юрий Захаров выиграл бронзу.
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Лора Луганская