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«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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«В это же время обратите внимание на то, что европейские лидеры, включая Макрона стали звонить самому Зеленскому после этого заявления. А разве они не должны были обратиться к Путину по этой логике?», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
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«Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», – добавили в «Автовазе».
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Основной удар пришелся на городские округа Коломна, Раменский и Ступинский. При этом, в Коломне устранить неполадки удалось в течении 1,5 часов.
В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.
В Министерстве жителей пострадавших от ливней округов, в случае нарушения подачи электроснабжения, призвали обращаться по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 495 99 500 99.
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«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», - прокомментировали ситуацию в издании.
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«Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в американскую прокси-войну, его дни сочтены», — заявил он.Путин неоднократно указывал на негативные последствия, которые обрушатся на Украину, снабжаемую западом. Поставки оружия, подготовка бойцов ВСУ на территории других государств и постоянные разговоры о необходимости продолжения ведения боёв приведут к ещё большему развитию конфликта.
Фото: kremlin.ru
«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. «Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией. С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.
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