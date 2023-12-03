Sports.ru: Жеребьёвку Евро-2024 чуть не сорвали громкие женские стоны из порно

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Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьёвки Евро-2024 в Лиссабоне — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Необычные для спортивного мероприятия звуки доносились из аудиосистемы, находящейся в зале. И даже ведущий церемонии заметил, что во время определения команд возникли посторонние шумы.
По информации издания, всё организовал ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. В соцсетях он показал где приклеил телефон с записанными на него эротическими стонами из фильмов для взрослых, на который затем начал звонить. Подобный фокус он уже проделывал в январе этого года в студии BBCво время переигровки одного из матчей Кубка Англии.
Джарвис также известен тем, что выбегал на поле во время финала Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Реалом».
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия встретятся между собой сборные Германии и Шотландии. В плей-офф выйдут 16 сборных. Напрямую отбираются две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре добираются по рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.
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По информации издания, всё организовал ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. В соцсетях он показал где приклеил телефон с записанными на него эротическими стонами из фильмов для взрослых, на который затем начал звонить. Подобный фокус он уже проделывал в январе этого года в студии BBCво время переигровки одного из матчей Кубка Англии.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия встретятся между собой сборные Германии и Шотландии. В плей-офф выйдут 16 сборных. Напрямую отбираются две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре добираются по рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.
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Артем Путинцев