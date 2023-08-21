Стадион имени Исинбаевой переименовали

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление дагестанского правительства.
Уточняется, что арене вернули прежнее название «Труд». Летом 2017 года стадион переименовали в честь Елены Исинбаевой.
El Digital Sur 12 июля писало, что Исинбаева в настоящее время живет на Тенерифе. Немного позже экс-спортсменка опубликовала «ВКонтакте» пост, где заявила, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.
Слова олимпийской чемпионки вызвали общественный резонанс. С критикой в адрес Исинбаевой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать стадион в Махачкале, названный в ее честь.
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El Digital Sur 12 июля писало, что Исинбаева в настоящее время живет на Тенерифе. Немного позже экс-спортсменка опубликовала «ВКонтакте» пост, где заявила, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.
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Диана Аванесян