Стал известен размер премиальных, полученных игроками «Зенита» за победу над «Спартаком»

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Игроки «Зенита» из Санкт-Петербурга получили по 100 тысяч долларов США за победу над московским «Спартаком» в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги. В пересчете на рубли это составит около 10 миллионов.
Столь щедрые премиальные получили все игроки, выходившие в том матче на поле. Половину этой суммы, то есть примерно по пять миллионов рублей, получили те питерские футболисты, которые попали в заявку на игру, но по ходу матча остались в запасе.
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Александр Бойцов