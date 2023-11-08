Стала известна причина смерти футболиста Лесина в Сочи

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«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря», - прокомментировал ситуацию Лесин.
По словам отца погибшего, его сын с компанией пошёл в бар, однако, из-за дресс-когда его не пустили. Он сказал друзьям, что подождёт их и пошёл бродить по городу. В пять часов утра его видели идущим из другого бара в сторону моря, а уже в восемь утра его тело нашли на берегу.
Напомним, Лесин погиб 6 ноября в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. По словам родственников спортсмена - у него не было проблем со здоровьем, к тому же, личные вещи футболиста так и не были обнаружены.
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