Стали известны пары участников стыковых матчей отбора на Евро-2024

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Для пути С жеребьёвка не проводилась — там в полуфиналах сыграют Грузия - Люксембург и Греция - Казахстан. Грузинам не поможет в первом матче их главная звезда Хвича Кварацхелия, выступающий в итальянском «Наполи». Он получил три жёлтые карточки в ходе отборочного турнира и дисквалифицирован на один матч. В пути А в полуфиналах встретятся Польша - Эстония и Уэльс - Финляндия. В пути В будут соперничать Израиль - Исландия и Босния и Герцоговина - Украина. Победители всех полуфинальных пар разыграют три оставшиеся путевки на финал европейского футбольного чемпионата.