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Стали известны пары участников стыковых матчей отбора на Евро-2024

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей отбора на Евро-2024
23 ноября 2023, 15:06
Фото: istockphoto/efks

Фото: istockphoto/efks

В четверг, 23 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, по итогам которой определились все пары команд, участвующих в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в следующем году.
Своих соперников узнали сборные Финляндии, Украины и Исландии. УЕФА заранее определил, что три участника финала Евро-24 определятся в ходе дополнительных мини-турниров, которые назвали просто «Путь А», «Путь В» и «Путь С», по четыре команды в каждом. Ранее стали финалистами по две лучшие команды в десяти отборочных группах. Сборная Германии автоматически участвует в турнире как представитель страны-хозяйки первенства.

Для пути С жеребьёвка не проводилась — там в полуфиналах сыграют Грузия - Люксембург и Греция - Казахстан. Грузинам не поможет в первом матче их главная звезда Хвича Кварацхелия, выступающий в итальянском «Наполи». Он получил три жёлтые карточки в ходе отборочного турнира и дисквалифицирован на один матч. В пути ​А в полуфиналах встретятся ​Польша - Эстония и Уэльс - Финляндия. В пути ​В будут соперничать Израиль - Исландия и Босния и Герцоговина - Украина. Победители всех полуфинальных пар разыграют три оставшиеся путевки на финал европейского футбольного чемпионата.
#казахстан
#путёвки
#матч
#грузия
#победители
#чемпионат
#чемпионат европы
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Щёлковская спортсменка стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате
23 ноября 2023, 17:21

Фото: Елена Катасонова

Юная жительница Щёлкова стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».

 Чемпионат и Первенство мира IASKF проходили в городе Орел.

В чемпионате приняли участие свыше трех тысяч спортсменов из Австрии, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кубы, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, России, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции и Узбекистана.

Ученица лицея №7 из Щёлково Алиса Ахмедзянова стала золотым призёром соревнований в дисциплине Вадо-рю карате.

«Родители тогда решили, что я должна уметь за себя постоять, и привели меня на карате. Вспоминаю свою первую встречу с тренером Натальей Андреевной. Она мне очень понравилась. Я нашла здесь много друзей. В карате я быстро втянулась и вскоре перешла в среднюю группу», - поделилась юная спорсменка.


Стоит отметить, что разница в баллах между призёрами составила всего  0,1 бала.


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#первенство
#чемпионат
#щёлково
#подмосковье
#каратэ
#победители
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Фигуристка Туктамышева прокомментировала фотосессию в свадебном платье
Фигуристка Туктамышева о фото в свадебном платье: не готова думать о замужестве
23 ноября 2023, 17:21

Фото: istockphoto/Cucurudza

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала недавнюю фотосессию в свадебном платье. По словам спортсменки, ее голова пока просто не готова к мыслям о замужестве.
В октябре 2023 года 26-летняя чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о том, что берет годичную паузу в выступлениях. Сейчас она принимает участие в светских мероприятиях, устраивает фотосессии или просто выкладывает в социальных сетях и мессенджерах свои фотографии в самых разных нарядах — от классических до весьма провокационных, сообщает «Фонтанка.ру». Вот и недавно она опубликовала несколько снимков в платье, очень похожем на свадебное, что породило массу слухов и домыслов среди поклонников фигуристки.

На вопрос корреспондента издания, не связан ли такой выбор наряда для фотосессии с возможными переменами в личной жизни, Туктамышева очень удивилась и сказала, что у нее «голова не готова» к таким мыслям. По словам спортсменки, когда она увидела это платье, то подумала только о том, какое оно красивое. Лишь позже подруга сказала ей, что наряд напоминает ей свой свадебный. Так что пока о замужестве Елизавета не думает, говорит, что позже обязательно станет женой и матерью.

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#фигурное катание
#спортсмены
#свадьба
#мать
#фотография
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Тренер Семак назвал «Сочи» командой с качественными игроками
23 ноября 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/master1305

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно отозвался о команде «Сочи» и отметил, что в ней играют качественные, профессиональные игроки.
«Сочи» — команда, которая хорошо играет дома. Хорошим получился выездной матч против «Урала». Сочинцы добились яркой победы. Команда, где хорошие качественные игроки. По игре и по забитым мячам «Сочи» — одна из лучших команд. Команда опытная, хорошо играющая. Я бы не назвал ее аутсайдером по игре», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Семак.

Он также отметил, что матч «Зенита» с «Сочи» ожидается тяжёлым.

В субботу в 15:15 в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч «Зенита» с «Сочи».

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Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным

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#спорт
#матч
#сочи
#рф
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Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным
23 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что матч сборной России против Буркина-Фасо в случае, если он состоится, может быть очень интересным и очень хорошим.
Игра может получится зрелищной, поскольку сборная Буркина-Фасо является достаточно сильной командой, и может стать достойным соперником для наших футболистов, считает Селюк.

«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, где собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Селюк.

До этого в Федерации футбола Буркина-Фасо сообщали о переговорах с РФС.

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#спорт
#матч
#игра
#рф
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Международные федерации просят спортсменов платить за проверку их связей с ЦСКА
23 ноября 2023, 14:06

Фото: istockphoto/Naypong

Международные федерации и европейские спортивные чиновники рассматривают санкции против России как способ подзаработать. Например, Международная федерация спортивного скалолазания просит за проверку данных о россиянах на предмет их связей с клубами ЦСКА или «Динамо» по 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. Он напомнил, что, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по индивидуальному допуску российских спортсменов к международным стартам, это возможно, если атлет не связан с силовыми структурами или клубами, их представляющими.

По словам гендиректора ОКР, международные федерации ухватились за эту возможность получения дополнительного дохода и требуют со спортсменов, представляющих Россию, оплачивать расходы по выяснению их «чистоты» с точки зрения причастности к Вооруженным силам РФ или полиции. Например, в гимнастике такая проверка спортсмена стоит 3 тысячи франков, для обслуживающего персонала (тренеров, массажистов и так далее) — 1,5 тысячи. Федерация стрельбы из лука требует за проверку атлетов 750 евро. Дискриминация россиян получила денежное выражение, заключил Сенглеев.

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#проверка
#евро
#матч
#расходы
#рф
#мок
#спортсмены
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В Кашире прошёл муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей
23 ноября 2023, 10:26

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу» во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Соревнования проходили среди сборных команд юношей 2009-2010 годов рождения. В турнире участвовали 110 спортсменов из 9 образовательных учреждений округа.

Соревнования проходили по круговой системе. В одно время на двух площадках спортсмены боролись за право представлять округ на следующем этапе соревнований. Команды показали волю к победе и хорошую технику.

Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова». Команду к победе привела тренер Маргарита Романовская. На втором месте команда МБОУ «СОШ – интернат», на третьем- команда МБОУ «Тарасковская СОШ».  

Администрация поблагодарила участников соревнований, которые показали качественную игру, а также тренеров и представителей команд, поддерживающих юных спортсменов. Пожелали успехов и победы на Региональном этапе соревнований.

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#спорт
#кашира
#волейбол
#новости подмосковья
#подмосковье
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В подмосковной Кашире прошёл открытый турнир по самбо
23 ноября 2023, 09:54

Фото: администрация городского округа Кашира

ХII открытый турнир по самбо среди юношей и девушек был посвящён 82-летию Битвы под Москвой и 85-ой годовщине российского самбо.
Турнир состоялся в Кашире в рамках партийного проекта «Za самбо» «Единой России». Площадкой для него стал ДС «Юбилейный».

На ковре каширские спортсмены встретились с юными атлетами из Ногинска, Ступино, Озер, Воскресенска, Коломны, Серебряных Прудов, Пушкино, Чехова и многих других городов.  

В торжественной церемонии открытия участвовали представители администрации, депутаты, представители общественных организаций, тренеры и спортсмены. Заместитель главы администрации Светлана Зосимова обратилась с приветствием к собравшимся и пожелала победы в честной борьбе.

Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин указал на важность таких соревнований для укрепления характера юных спортсменов.  

Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» вручили заслуженным тренерам Николаю Николаевичу Золотареву и Андрею Викторовичу Бикбаеву.  

Начало соревнованиям дал главный судья, мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Кондрашкин.

По итогам схваток сборная Каширы в общекомандном зачете заняла первое место. На втором и третьем – спортсмены из Озер и Богородского.

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#спорт
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Танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра»
22 ноября 2023, 22:47

Фото: администрация городского округа Кашира

6 ноября в Москве прошёл Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Ультра».
В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».
 
Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

Также сообщалось, что Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу. В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178 сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.

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#спорт
#новости
#школьники
#дети
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Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу
22 ноября 2023, 21:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Москве прошёл турнир по бодибилдингу GRAND PRIX NBC 9 Федерации современного бодибилдинга и фитнеса.
В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178 сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.
 
Чемпион Олег Дедов является инструктором  МАУ «Спортклуб Кашира».

Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».

Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.

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