Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу

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В пятницу, 3 ноября, прошла жеребьевка, в которой определились соперники по матчам 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Игры стадии плей-офф пройдут в ноябре 2023 года и в марте 2024 года.
Многие тренеры считают неоправданно большим такой перерыв между встречами двух команд на стадии 1/4 финала. Тренер «Зенита» Сергей Семак также выразил недовольство тем фактом, что некоторые матчи придется проводить через два дня на третий. По его словам, такой график очень неудобен для клубов, особенно если приходится играть подряд две выездные встречи.
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