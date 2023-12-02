Стали известны сроки решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По его словам, это произойдет в марте.
Он также добавил, что в зависимости от того, что члены МОК услышат на саммите, в ближайшие месяцы будет принято окончательное решение о допуске спортсменов из России на Олимпиаду. Соответственно, это произойдет на очередном заседании МОК в марте 2024 года, подытожил Томас Бах.
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