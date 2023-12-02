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Стали известны сроки решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024

Томас Бах: Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 будет принято в марте
02 декабря 2023, 18:09
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По его словам, это произойдет в марте.

Бах сообщил, что вопрос возможности участия россиян в Олимпиаде будет включен в повестку Олимпийского саммита, который пройдет 5 декабря. Там будут изучены геополитическая ситуация и степень ее влияния на спорт. Будет учтено также решение ООН, которая призывает к олимпийскому перемирию, сказал президент МОК.

Он также добавил, что в зависимости от того, что члены МОК услышат на саммите, в ближайшие месяцы будет принято окончательное решение о допуске спортсменов из России на Олимпиаду. Соответственно, это произойдет на очередном заседании МОК в марте 2024 года, подытожил Томас Бах.

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#спорт
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Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира
01 декабря 2023, 21:05

Фото: Минспорт МО

Андрей Гросул из Подмосковья завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион России из городского округа Истра в составе национальной сборной одержал победу в полуфинале над представителем Франции. А в финале турнира подмосковный спортсмен уступил сопернику из Белоруссии. При этом на схватки плей-офф Андрей выходил с серьёзной травмой – переломом руки.
«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, мой подопечный со сломанной рукой добрался до финала. Горжусь его успехом», – сказал тренер спортсмена, директор Московского областного регионального отделения Федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.
Чемпионат мира по восточному боевому единоборству проходил во вьетнамском Хошимине. 
 
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#минспорт мо
#чемпионат мира
#спортсмены
#истра
#подмосковье
#московская область
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Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой
01 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко решили узаконить свои отношения и сыграли свадьбу. О том, что они неравнодушны друг к другу, стало известно еще нынешней весной.
Обоим спортсменам по 22 года, они знают друг друга с детства. Потапова занимает 28-е место в рейтинге WTA (англ. Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Шевченко является 49-м номером рейтинга ATP (англ. Association of Tennis Professionals, Ассоциация теннисистов-профессионалов). В ноябре он впервые в карьере вышел в финал турнира ATP во французском Метце, что позволило ему войти в ТОП-50 мирового рейтинга.

О своих отношениях теннисисты рассказали весной, в сентябре они обручились, а теперь сочетались узами законного брака. В своих социальных сетях Потапова опубликовала несколько фотографий со свадебной церемонии, подписав их «Mr. & Mrs. Shevchenko».

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#теннис
#свадьба
#рейтинг
#спортсмены
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Стало известно о продлении контракта Тюкавина с «Динамо»
Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
01 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Футболист Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо» на четыре года. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что новый контракт должен быть продлён с футболистов в ближайшее время.

При этом, действующий контракт форварда с клубом должен был истечь летом следующего года.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявлял, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может. При этом, он отмечал, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия. Тогда агент отмечал, что спортсмен в этом плане никуда не торопиться, а обсуждение этого вопроса на тот момент было заблаговременным.

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#контракт
#спортсмен
#футбол
#клуб
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Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу
01 декабря 2023, 16:03

Фото: Минспорт МО

Юлия Куценко из Подмосковья завоевала золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу. В финальном поединке в дисциплине «лоу-кик» она одолела москвичку Анталию Элехайзер, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Куценко – обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России и профессиональный боец. Выступает в составе сборной Подмосковья в весовой категории до 65 кг. 
 
Спортсменка представляет городской округ Истра и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
 
Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 27 ноября по 2 декабря в Перми на площадке спорткомплекса им. Сухарева. В турнире участвуют более 600 спортсменов. Награды разыгрывают в таких дисциплинах, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт контакт», «поинтфайтинг». Представлены также сольные композиции.

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#московская область
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Хоккеист Воробьёв назвал «банальным нефартом» 4 поражения «Автомобилиста»
01 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заявил, что четыре поражения команды из пяти матчей являются банальным невезением.
«Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу. Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Воробьёв.

При этом, он подчеркнул, что глобальных проблем в работе команды он не видит.

Отмечается, что за команду из Екатеринбурга Воробьёв провёл 35 матчей, в которых набрал 3 (1 2) очка.

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#хоккей
#спортсмены
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ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»
01 декабря 2023, 14:14

Фото: сайт ХК «Куньлунь»

Хоккейный клуб «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Спартаком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«Встреча в ледовом дворце «Арена Мытищи» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. У китайского клуба отличились Райан Меркли, Девин Броссо, Цзян Фу и Лукас Локхарт, оформивший дубль», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.  
«Куньлунь» – хоккейный клуб из Пекина, образованный в 2016 году. Команда Виктора Игнатьева уже несколько лет тренируется и проводит домашние матчи в Мытищах, отметила глава муниципалитета.  
В субботу ХК «Куньлунь» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. 
 
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#хоккей
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#мытищи
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Гол вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри помог «пингвинам» обыграть «Тампа-Бэй»
01 декабря 2023, 13:51

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на площадке соперника обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2. Последнюю шайбу «пингвинов» забросил их голкипер Тристан Джерри.
Матч поначалу проходил с преимуществом хозяев. Хоккеисты «молний» в первом периоде забросили две шайбы. Отличились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. В обоих случаях им ассистировал Никита Кучеров, который продлил свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин остается лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне. В 23 матчах Кучеров набрал 39 очков (15 голов и 24 результативные передачи).

Во втором периоде игроки «Питтсбурга» перехватили инициативу. Сидни Кросби и Дрю О'Коннор сравняли счет. Последнему голевой пас отдал Евгений Малкин. В третьем периоде «пингвины» вышли вперед — отличился Джефф Картер. В конце матча «молнии» заменили вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока, пытаясь отыграться. Но их планы нарушил голкипер соперника. Остановив шайбу на своем «пятачке», Тристан Джерри мгновенно бросил через всю площадку и поразил пустые ворота. За оставшуюся до конца игры минуту с небольшим счет не изменился.

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#хоккей
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В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»
01 декабря 2023, 00:13

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат».
В турнире участвовали 29 игроков из Каширы, Зарайска, Серебряных Прудов, а также Ступино и Озёр.  Призовые места заняли следующие спортсмены:

I место - Александр Зинин (Кашира);
II место - Алексей Смолин (Озёры);
III место - Алексей Орлов (Озёры).  

Победителя и призеров наградили медалями и грамотами. В подарок спортсмены получили сладкие призы от Тарасковского спорткомплекса, который выступил организатором турнира.

Ранее сообщалось, что Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу. В Ереване с 24 ноября по 5 декабря состоится IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет. Для участия в турнире заявки направили 574 спортсмена из 59 стран.

Арсений Жильцов из Каширского городского округа будет защищать честь РФ в весовой категории до 50 кг. Администрация Каширы желает удачи спортсмену.

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#кашира
#спортсмены
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Названы спортсмены года в России
Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов названы спортсменами года в России
30 ноября 2023, 23:36

Фото: iStock/PeopleImages

Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии России, сообщили в Telegram-канале Министерства спорта страны.
Пловчиха Евгения Чикунова и боксер Муслим Гаджимагомедов признаны лучшими в номинациях «Гордость России» в качестве спортсмена и спортсменки года соответственно. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс стала тренером года. Важно отметить, что победители в указанных номинациях получат по одному миллиону рублей. Экспертный совет определил лауреатов премии, в который вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели.

Евгения Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, также она победила на чемпионате Европы на короткой воде в этой дисциплине. В этом году она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

Муслим Гаджимагомедов — чемпион мира 2019 года в боксе. Также он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 килограмма на Олимпийских играх в Токио.

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