Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались

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Российский фигурист Валерий Ангелопол теперь будет тренироваться в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
РИА Новости пишет, что спортсмен, ранее выступавший в паре с Василисой Кагановской, предварительно договорился с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С кем будет выступать Ангелопол, пока не сообщается.
17 октября стало известно, что тренерам по фигурному катанию запрещено брать в свои группы и профессионально поддерживать фигуриста Валерия Ангелопола.
В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России информировала о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию. Позже фигуристка Кагановская рассказала о том, что Ангелопол поставил ей ультиматум, касающийся продолжения их сотрудничества. По словам Кагановской, Ангелопол требовал полного финансового обеспечения с её стороны.
Спортивная пара являлась победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.
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17 октября стало известно, что тренерам по фигурному катанию запрещено брать в свои группы и профессионально поддерживать фигуриста Валерия Ангелопола.
Спортивная пара являлась победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.
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Мария Фирсова