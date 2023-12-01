Стало известно о продлении контракта Тюкавина с «Динамо»

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Футболист Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо» на четыре года. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что новый контракт должен быть продлён с футболистов в ближайшее время.
При этом, действующий контракт форварда с клубом должен был истечь летом следующего года.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявлял, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может. При этом, он отмечал, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия. Тогда агент отмечал, что спортсмен в этом плане никуда не торопиться, а обсуждение этого вопроса на тот момент было заблаговременным.
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При этом, действующий контракт форварда с клубом должен был истечь летом следующего года.
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Мелисса Тимофеева