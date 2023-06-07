Стало известно о рекомендациях МОК в отношении Международной ассоциации бокса

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Исполком МОК рекомендовал не возвращать признание ассоциации
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), сохранив её нынешнее положение. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в отчёте организации указывается, что IBA не выполнила все необходимые условия для возвращения признания. При этом, бокс как вид спорта рекомендовали оставить в программе Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже.
Отмечается, что Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев.
Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил cпортсменам из России и Белоруссии выступать в проводимых под его эгидой соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе. Никаких связей не должно прослеживаться также с национальными федерациями велоспорта или национальными олимпийскими комитетами обеих стран.
Так, в отчёте организации указывается, что IBA не выполнила все необходимые условия для возвращения признания. При этом, бокс как вид спорта рекомендовали оставить в программе Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже.
Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил cпортсменам из России и Белоруссии выступать в проводимых под его эгидой соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе. Никаких связей не должно прослеживаться также с национальными федерациями велоспорта или национальными олимпийскими комитетами обеих стран.
Мелисса Тимофеева