Стало известно о решении Аршавина покинуть «Зенит»

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Аршавин занял эту позицию в январе 2022 года. Ожидается, что с высокой степенью вероятности он покинет свой пост 1 июля.
В качестве игрока Аршавин представлял «Зенит» с 1999 по 2008 годы и вновь с 2012 по 2015 годы. За время своего выступления за петербуржцев он три раза становился чемпионом России и в 2008 году завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Аршавин имел опыт игры за «Арсенал» из Лондона, «Кубань» из Краснодара и казахстанский «Кайрат».
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о продлении контракта с ключевым защитником команды Игорем Дивеевым.