Стало известно, почему Захарян сидит на скамейке запасных на мачтах «Реал Сосьедад»

Фото: iStock/baris canverenler
По словам собеседника «РБ Спорт», Арсен Захарян, недавно пришедший в испанский клуб, пока, действительно, получает не много игрового времени. Это связано с тем, что футболисту необходимо адаптироваться в новой команде, привыкнуть к новому количеству физических нагрузок и понять требования тренера.
Кроме того, бывший спортивный директор «Динамо» согласился со словами корреспондента о сильном составе итальянского ФК. Этим он также объяснил и временное положение Захаряна. То есть, ему предстоит дорасти до уровня игроков «Реал Сосьедад», чтобы играть с ними наравне и выиграть конкуренцию.
Напомним, что бывший полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа этого года. За это время он принял участие уже в трёх матчах.
Читайте также:
Журналист Романо: Захарян отправится в «Реал Сосьедад» 18 августа
Журналист Карпов: Агент Захаряна получит € 2 млн за переход игрока в «Реал Сосьедад»
Российская сборная опустилась на одну позицию вниз в рейтинге ФИФА