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Стало известно, почему Захарян сидит на скамейке запасных на мачтах «Реал Сосьедад»

Экс-директор «Динамо» Орещук: Захаряну предстоит адаптироваться к новой команде
21 сентября 2023, 18:19
Фото: iStock/baris canverenler

Фото: iStock/baris canverenler

Экс-директор «Динамо» Роман Орещук рассказал «РБ Спорт», почему футболист Арсен Захарян не получает много игрового времени в испанском клубе «Реал Сосьедад».
В среду, 20 сентября, прошёл матч команды с итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов. Он завершился ничьёй со счётом 1:1. Захарян во время игры оставался на скамейке запасных.

По словам собеседника «РБ Спорт», Арсен Захарян, недавно пришедший в испанский клуб, пока, действительно, получает не много игрового времени. Это связано с тем, что футболисту необходимо адаптироваться в новой команде, привыкнуть к новому количеству физических нагрузок и понять требования тренера.


Также Орещук заявил, что у Захаряна длинный контракт с «Реал Сосьедадом», поэтому он успеет сыграть по полной.

Кроме того, бывший спортивный директор «Динамо» согласился со словами корреспондента о сильном составе итальянского ФК. Этим он также объяснил и временное положение Захаряна. То есть, ему предстоит дорасти до уровня игроков «Реал Сосьедад», чтобы играть с ними наравне и выиграть конкуренцию.

Напомним, что бывший полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа этого года. За это время он принял участие уже в трёх матчах.

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#футбол
#италия
#матч
#спорт
#переход
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Подмосковные велосипедисты взяли три медали Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
21 сентября 2023, 19:07

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В смешанной эстафете из четырёх этапов с серьёзным преимуществом первенствовали Валерий Глухов и его жена Анастасия Большова из Лыткарина.  Анастасия Свирь из Химок заняла в той дисциплине третье место в паре с Александрой Гулевских из Нижнего Новгорода. 
 
Также Глухов финишировал третьим по итогам стартов в дисциплине «классика». 
 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошли в Ярославле и собрали лучших спортсменов со всей страны.

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#медали
#велосипед
#московская область
#подмосковье
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Экс-футболист «Зенита» Горшков дал прогноз на предстоящий матч команды с «Локомотивом»
21 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/efks

Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков.
Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков. 

Напомним, что в среду, 20 сентября, петербургский клуб одержал победу над ФК «Ахмат» из Грозного. Матч проходил в рамках Фонбет Кубка России. Пенальти завершилось со счётом 2:4 в пользу «Зенита».

Горшков отметил, что ни одна команда не сможет противостоять «Зениту», если он будет играть в оптимальном составе. 

Также собеседник «РБ Спорт» добавил, что новый нападающий Вильсон Изидор позволит усилить команду

Кроме того, Горшков рассказал о предстоящем матче «Зенита» и московского клуба «Локомотив». Он отметил, что все болельщики рассчитывают на победу первой команды, поскольку у второй сейчас не наблюдается особого успеха. При этом, по словам футболиста, игра будет не такой простой, как кажется. 

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#футбол
#матч
#прогноз
#фк зенит
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В Дмитровском округе состоялся суперфинал Чемпионата «Гонка Героев»
21 сентября 2023, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В минувшие выходные в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе состоялась финальная спортивная гонка всероссийского масштаба для профессиональных спортсменов и любителей «Гонка Героев» .
Для участия в финале Гонки Героев многие спортсмены приехали из других городов и регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий длинной 9,3 км и 35 препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами: рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише. 

Спортсмены соревновались в разных категориях, в каждой из которых был определён победитель. 


Для участников и гостей мероприятия организовали фан-зону, где можно было восстановить силы, отдохнуть, перекупить или размяться.
«Финальная «Гонка Героев» снова прошла в Дмитровском округе. У нас есть всё, для проведения таких масштабных мероприятий. Благодарю организаторов и участников гонки за полученное удовольствие и массу положительных эмоций всех, кто смог увидеть эту зрелищную гонку сильных и смелых. Всем спортсменам желаю здоровья и ярких побед в новом сезоне!», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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Олег Прокудин из Реутова стал серебряным призёром на чемпионате мира в Бельгии
21 сентября 2023, 15:23

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Серебряную медаль на первом чемпионате мира по гонкам с препятствиями завоевал Олег Прокудин из подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Гимнаст и ниндзя Олег Прокудин из Реутова стал участником первого официального чемпионата мира по гонкам с препятствиями в Бельгии. Выступил удачно – вошёл в число призёров. На короткой дистанции среди спортсменов возрастной категории 10-11 лет завоевал серебро.

Чемпионат прошёл с 14 по 17 сентября в городе Генк. В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Российскую делегацию представляли как спортсмены-любители, так и сборная команда страны. Сборная выступила под нейтральным флагом. При этом удостоилась двух золотых медалей и стала чемпионом мира в командной гонке. Серебряная медаль Олега Прокудина из Реутова – одна из шести наград российских спортсменов.   

Участие наших спортсменов на крупнейших международных стартах – также одно из направлений и приоритетов федерации. Возможность выступить на чемпионате мира в Бельгии, а до этого на Европе в Венгрии, несомненно, одно из достижений Федерации гонок с препятствиями. Это один из редких на сегодня видов спорта, где ограничения для нас минимальные.  

В России гонки с препятствиями как официальный вид спорта признаны в 2019 году. Это один из видов спорта в стране, национальную сборную которого официально пригласили на важный международный чемпионат.

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#спортсмены
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#медаль
#подмосковье
#московская область
#станислав каторов
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Российская сборная опустилась на одну позицию вниз в рейтинге ФИФА
21 сентября 2023, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

ФИФА опубликовала очередной рейтинг лучших футбольных сборных мира. Российская национальная команда потеряла одну позицию и занимает теперь 39-е место.
В период паузы на международные встречи сборная России провела товарищескую игру с командой Катара, которая закончилась со счетом 1:1. Также национальная команда, составленная из игроков не старше 23 лет провела две контрольные встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась вничью со счетом 1:1, а вторую игру российская команда проиграла 1:2. Результаты матчей молодежной команды не будут учитываться в рейтинге ФИФА. 

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля 2022 года отстранили российские сборные  и клубы от участия в международных соревнованиях, проводимых под их эгидой, из-за ситуации на Украине.

Рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира-2022 сборная Аргентины. На втором месте расположилась команда Франции, соперник аргентинцев по финалу чемпионата мира в Катаре. Третье место занимает сборная Бразилии.

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#рейтинг
#футбол
#сборная россии
#футболист
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Минспорта РФ не будет платить WADA на прежних условиях
21 сентября 2023, 12:47

Фото: iStock/Patrick001

В Министерстве спорта РФ заявили, что ведомство отказывается платить ежегодные взносы WADA на тех условиях, что были ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что взнос со стороны России должен составлять 1,2 миллиона долларов. Такая сумма была высчитана на основании шкалы взносов государства в Совет Европы. Так как еще 16 марта прошлого года российская сторона прекратила свое членство в Совете Европы, взнос на этот год не выплачивался. 

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что бюджет WADA каждый год формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года. Для стран она не несет обязательный характер. 

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#бюджет
#золото
#взнос
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Гендиректор донецкого «Шахтера» Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА
21 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/efks

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с резкой критикой руководства Международной федерации футбола (ФИФА). Он заявил, что организация своими действиями развалила украинский футбол.
Палкин имел ввиду связанное с началом спецоперации решение ФИФА, согласно которому иностранные игроки могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Это же, кстати, касается и легионеров, выступающих в российском чемпионате. Гендиректор донецкой команды заявил, что эта мера разрушила украинский футбол. По словам руководителя «Шахтера», многие игроки уехали, а команды не получили за них никакой компенсации. То есть, легионеры перешли в команды других стран совершенно бесплатно.

Ранее Палкин заявлял, что донецкий клуб будет обращаться в Международный арбитражный суд, если клубы из других стран будут пытаться бесплатно переманить игроков «Шахтера». Накануне горняки бесславно проиграли на нейтральном поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.

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#суд
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#компенсации
#футбол
#украина
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Подмосковные спортсмены получат премии за медали на Играх стран СНГ
20 сентября 2023, 20:43

Фото: Минспорт МО

Спортсмены Московской области, завоевавшие призовые места на Играх стран СНГ 2023, а также их тренеры получат вознаграждение из бюджета региона. Сумма премиальных составит 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Мы находим решения для поддержки наших спортсменов, которые столкнулись с дискриминацией на мировой арене. Благодаря дружественным странам стало возможным проводить масштабные международные соревнования. По решению нашего губернатора все подмосковные призеры и победители Игр стран СНГ и их тренеры за первое место получат 130 тыс рублей, за второе – 100 тыс, за третье– 80 тыс рублей», – сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов
27 спортсменов региона суммарно получат 4,77 млн рублей. Еще 2,43 млн рублей премиальных распределят между 26 личными тренерами победителей и призёров. 
 
Представители Подмосковья выступали на II Играх стран СНГ в составе сборной России. Соревнования в Белоруссии прошли по 20 видам спорта.  Регион представлял 31 атлет в 16 видах. По итогам они завоевали 42 медалей: 21 – высшей пробы, 18 – серебряные и три – бронзовые.

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#минспорт мо
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#сборная россии
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею
20 сентября 2023, 19:05

Фото: Минспорт МО

Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» с победы стартовали на чемпионате России. В первом матче турнира они одержали победу над СХК «Ястребы» из Оренбурга, сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красногорцев. Единственную шайбу в ворота «Ястребов» забросил нападающий Рамиль Илалутдинов. 
 
Первый круг чемпионата России проходит в Ижевске с 20 по 27 сентября. В участвуют восемь сильнейших команд страны. Следующую игру «Феникс» проведёт 21 сентября. Соперником станет сборная Челябинска.  

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#минспорт мо
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#московская область
#чемпионат россии
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