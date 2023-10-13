Стартовала регистрация на истринский забег «Народный трейл»

Фото: Минсельхозпрод МО
На Истринской сыроварне Олега Сироты 4 ноября вновь состоится забег «Народный трейл». В нём смогут принять участие бегуны разных возрастных категорий и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
На соревнованиях будут представлены дистанции для юных участников - на 500 и 1 тыс м под названием «Детская тыквочка» и «Детская тыква». Для взрослых бегунов подготовили дистанции в 5 км «Фермерский пятак», 10 км «Дружная десятка» и 20 км «Урожайная двадцатка».
Для участников забега и болельщиков подготовят раздевалки и камеры хранения. На территории будут работать фотозоны, фудкорт, и пункты питания с фермерским сыром.
Летом забег проводили под названием «Сырный трейл». Он собрал 700 бегунов из 20 городов России.
Найти всю информацию о забеге и зарегистрироваться можно по ссылке.
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Для участников забега и болельщиков подготовят раздевалки и камеры хранения. На территории будут работать фотозоны, фудкорт, и пункты питания с фермерским сыром.
Найти всю информацию о забеге и зарегистрироваться можно по ссылке.
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Лора Луганская