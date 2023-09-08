Стартовала регистрация на соревнования по плаванию «Волна здоровья» среди любителей

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Участников соревнований «Волна здоровья» ждут 10 дорожек 50-метрового бассейна, профессиональное судейство и автоматическая система регистрации времени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Все победители соревнований получат медали и дипломы, а также памятные медали получат все участники соревнований.
Участие возможно по предварительной регистрации на сайте. На этом же сайте можно узнать подробности соревнований. Участие бесплатное.
Местом проведения состязаний станет Дворецводных видов спорта «Руза» – уникальный спортивный комплекс, позволяющий проводить мероприятия самого высокого уровня.
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