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Стартовавший в Химках «Кубок Игоря Акинфеева» собрал 16 футбольных команд

21 августа 2023, 18:59

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках стартовал турнир команд начинающих игроков ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд спортсменов 2011 года рождения. Игры пройдут 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это уникальное соревнование поможет вырастить новых талантливых футболистов, поддержать развитие детского футбола в нашем городе и регионе. Мы рады принять турнир в наших Химках! Желаю всем участникам интересной игры», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Московскую область на турнире представляют футбольные клубы «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах участвуют команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска. Награды лучшим командам 22 августа вручит почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Очень хочу, чтобы турнир процветал, был сильнее и лучше. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее. Сейчас на этом турнире собраны все топы, которые только могут приехать, проходных матчей здесь не будет. Спасибо огромное за помощь в создании и организации турнира Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он из года в год даёт большой толчок в развитии соревнований», – заявил Акинфеев.
Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» прошёл в 2018 году.

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#московская область
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Сербский защитник Бабич будет играть за «Спартак»
21 августа 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сербский защитник Срджан Бабич переходит в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
27-летний футболист из испанского клуба «Альмерия». Контракт со «Спартаком» он подписал на три года. Бабичу присвоили шестой номер. А первая тренировка в новом составе пройдёт во вторник, 22 августа.

За испанскую «Альмерию» футболист играл с 2021 года. В этом составе он принял участие в 75 матчах и забил четыре гола. Ранее он входил в состав сербских клубов «Войводина» и «Црвена Звезда», испанский «Реал Сосьедад», а также за «Фамаликан» из Португалии.

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#спартак
#футбол
#сербия
#россия
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Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове
21 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Традиционный турнир по гольфу проходил в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в Курове.
В Кубке главы округа приняли участие 40 участников, среди которые были любители и профессионалы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Также, игроки смогли насладиться прекрасными живописные видами северного Подмосковья во время игры на поле для гольфа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort». 

«Принято считать, что гольф — элитарный вид спорта, но это ошибочно, и сегодня гольф набирает популярность у людей, ведь эта игра позволяет быть в хорошей физической форме, развивать точность и глазомер, терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренируете пространственную ориентацию и дарит хорошее настроение. В нашем округе есть 4 прекрасных поля для гольфа, на которых любой житель как округа, так и гости могут отлично и с пользой провести время. И в нашем округе мы активно развиваем гольф. В этом году в нескольких школах округа открыты бесплатные секции гольфа, где дети знакомятся с игрой, учатся этому олимпийскому виду спорта», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
По итогам соревнований первое место заняла команда Сергея Самарина и Сергея Лазарева, набравшая 43 очка, далее команда Ирины и Николая Юденковых, которые набрали 42 очка и также 42 очка и ​третье место завоевала команда Анатолия ​Журавлёва и Сергея Коровкина. 

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#дмитров
#дмитровский городской округ
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Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти
21 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Серб Новак Джокович выиграл у испанского теннисиста Карлоса Алькараса в драматичном финале турнира Western & Southern Open серии «Мастерс» в Цинцинатти. Матч закончился со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и продолжался 3 часа 49 минут, став самым длинным в истории финалов таких соревнований.
Победа над первой ракеткой мира Алькарасом позволила 36-летнему сербскому теннисисту завоевать свой 95-й титул за карьеру, а также сократить до 20 очков отрыв в мировом рейтинге от своего соперника по финалу. У Карлоса сейчас 9 815 очков, у Новака стало 9 795. Третьим идет россиянин Даниил Медведев — 6 260 очков.

Для Джоковича эта победа стала 39-й в турнирах серии «Мастерс». Что касается от общего количества титулов, то серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. По личным встречам между Джоковичем и Алькарасом теперь установилось равенство — 2:2.

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#победа
#медведев
#теннис
#турнир
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«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» в матче пятого тура чемпионата РПЛ
21 августа 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В матче пятого тура чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Впервые за много лет питерский клуб приехал в гости к «Спартаку» не в статусе фаворита. В межсезонье «Зенит» покинули Малком, ныне штампующий голы в Саудовской Аравии, и Кузяев, вчера открывший счет забитым мячам за французский «Гавр». Команда с берегов Невы подошла к дерби двух столиц на непривычном месте в середине турнирной таблицы. «Спартак» же напротив впечатлял своей яркой и результативной игрой, хотя и проиграл в предыдущем туре «Уралу». 

Команды начали игру без раскачки, в высоком темпе. «Спартак» попытался подавить соперника  агрессией и напором, но «Зенит» быстро взял мяч под контроль и стал прижимать москвичей к собственным воротам. В эти минуты удивляла статистика нарушений: у «Спартака» было к середине тайма девять фолов при полном отсутствии нарушений у питерцев. Первый голевой момент упустил форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев: мяч после его мощного удара угодил в перекладину. Но через несколько минут гол все же состоялся. Вендел пробил из-за штрафной по отскочившему мячу, который пошел мимо, но по пути задел ногу капитана спартаковцев Джикии и юркнул в угол ворот.

Во втором тайме «Спартак» заиграл активнее и на некоторое время прижал зенитовцев к воротам. Однако ничего полезного из своей активности не  извлек. На 73-й минуте Вендел забил свой второй гол, использовав великолепный пас Клаудиньо. «Спартак» отыграл один мяч с пенальти, который после консультации с WAR назначил судья Карасев за игру рукой Барриоса в собственной штрафной. На 4-й компенсированной минуте вышедший на замену Кассьера установил окончательный счет матча — 3:1. «Зенит» набрал после этой победы 10 очков и занимает теперь четвертое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три очка.

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#клуб
#контроль
#статистика
#спартак
#счёт
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Чеховские медведи завоевали Кубок Губернатора Московской области
21 августа 2023, 09:14

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В воскресенье, 20 августа, во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова состоялся финал Кубка Губернатора Московской области по гандболу среди профессиональных команд.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов

Кубок Губернатора Московской области в этом году приобрёл международный формат. Участниками Кубка были команда СКА из Беларуси и «Табас» из Ирана. 

Спортсмены из Чехова в финале состязались с командой из Минска. Игра завершилась со счётом 31:27.
«Я поздравляю нашу команду с победой! Это была отличная игра и замечательное начало сезона «Чеховских медведей». Спасибо вам за эмоции и за красивый матч! Благодарю всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать наших спортсменов. И, конечно, отдельная благодарность бессменному тренеру нашей команды — Владимиру Салмановичу Максимову!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.

В «Кубке Губернатора» принимали участие команды из 57 муниципалитетов по 19 видам спорта. 

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#андрей воробьёв
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Президент РФС Дюков: Введения Fan ID на всех без исключения матчах Кубка России не предполагается
20 августа 2023, 23:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Fan ID, или «карта болельщика» появится на всех без исключения матчах Кубка России, а не только на финале, как сейчас. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.
«Мне ничего не известно о введении карты болельщика на матчах Кубка России. Насколько знаю, подобных обсуждений и совещаний не проводилось», — рассказал Дюков журналистам.

Ранее в средствах массовой информации появились заявления о том, что Fan ID может появиться на всех матчах Кубка России по футболу, якобы по требованию правоохранительных органов. Сейчас без карты болельщика нельзя попасть только на финал этого турнира, а также на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках чемпионата страны.

Правительство упростило получение карты болельщика для определённых категорий
В июле российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что причин для отказа от Fan ID нет, поскольку карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на матчах. Он отметил, что инциденты во время игры или после нее, практически исключены в настоящее время. Чернышенко сообщил, что статистика показывает хорошие результаты и оснований для того, чтобы отменить подобное правило - нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье карту болельщика можно оформить за пять минут до матча. Раньше, чтобы получить карту болельщика необходимо было сначала оставить заявление на онлайн-портале Госуслуг, а затем подтверждать личность в МФЦ. Теперь, стать обладателем карты болельщика можно сразу в центрах «Мои Документы».

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#футбол
#кубок россии
#болельщик
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Первый гол в матче турнира РПЛ забил полузащитник «Зенита» Вендел
20 августа 2023, 21:09

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел забил первый гол в матче пятого турнира Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает спортивное издание Bobsoccer.
Футболист открыл счёт на 32-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что незадолго до начала матча ливень, прошедший в Москве, затопил футбольное поле. Службы Открытие Банк Арены смогли оперативно ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.

Позднее пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» назвали стартовый состав футболистов, которые сыграют на матче в Москве на Открытие Банк Арене в районе Тушино.

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#футбол
#спартак
#москва
#матч
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Абсолютный чемпион мира Альварес признался в своей нелюбви к боксу
20 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. В интервью для YouTube-канала The Breakfast Club мексиканский атлет неожиданно заявил, что предпочитает боксу занятие бизнесом.
Многократный чемпион мира по разным версиям и в разных весовых категориях — от полусредней до средней — признался, что бокс вовсе не является его любимым занятием, более того, вид спорта, которому он посвятил большую часть жизни, ему совсем не нравится. Альварес также добавил, что не любит смотреть бокс по телевизору. 

«У меня есть сын, который мечтает стать боксером. Однако мне бы этого совсем не хотелось», — признался 33-летний чемпион.

Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году и удерживает этот титул до сих пор, несколько раз успешно защитив его. В 2019 и 2021 году мексиканец признавался лучшим боксером года независимо от весовой категории. За карьеру он провел 63 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 59 побед и потерпел два поражения. Еже два боя завершились вничью. Кроме того, Альварес официально является самым высокооплачиваемым боксером мира.

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«Спартак» и «Зенит» назвали стартовый состав на предстоящий матч пятого тура РПЛ в Москве
20 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Спартак» и «Зенит» озвучили стартовые составы на центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своём Telegram-канале сообщает московский футбольный клуб.
Стартовый состав московского клуба «Спартак»: Илья Свинов (вратарь), Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия (капитан), Олег Рыбчук, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.

А в стартовый состав петербургского «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

Матч пройдёт в Москве на Открытие Банк Арене в Тушино. Он начнётся в 19:30 мск.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала о том, что ливень, прошедший в столице, затопил стадион перед предстоящим матчем. Службы арены смогли вовремя ликвидировать последствия дождя, поэтому теперь ничто не мешает проведению игры.

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#спартак
#футбол
#москва
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