Стартовавший в Химках «Кубок Игоря Акинфеева» собрал 16 футбольных команд

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках стартовал турнир команд начинающих игроков ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд спортсменов 2011 года рождения. Игры пройдут 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это уникальное соревнование поможет вырастить новых талантливых футболистов, поддержать развитие детского футбола в нашем городе и регионе. Мы рады принять турнир в наших Химках! Желаю всем участникам интересной игры», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.Московскую область на турнире представляют футбольные клубы «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах участвуют команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска. Награды лучшим командам 22 августа вручит почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Очень хочу, чтобы турнир процветал, был сильнее и лучше. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее. Сейчас на этом турнире собраны все топы, которые только могут приехать, проходных матчей здесь не будет. Спасибо огромное за помощь в создании и организации турнира Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он из года в год даёт большой толчок в развитии соревнований», – заявил Акинфеев.Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» прошёл в 2018 году.
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Лора Луганская