Статус легионеров может быть отменен для футболистов из стран БРИКС

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Можно вспомнить «дело Босмана», которое навсегда изменило ход развития европейского футбола. Ранее в Европе действовало правило: в клубе не могло быть более трех иностранных и двух натурализованных игроков. Никому неизвестный и достаточно средний по уровню дарования футболист буквально взорвал европейский футбол. Дело в том, что после долгих пяти лет судебных тяжб с бельгийским клубом «Льеж», бельгийской футбольной ассоциацией и УЕФА дело дошло до Европейского суда по правам человека, который удовлетворил все три иска Босмана. С тех пор граждане Евросоюза не считаются иностранцами в любом европейском клубе. Поэтому часто можно видеть матчи, в которых за английский, например, футбольный клуб не играет ни одного англичанина.
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