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Статус легионеров может быть отменен для футболистов из стран БРИКС

28 июля 2023, 17:47

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футболисты из стран, входящих в БРИКС (международное объединение, союз пяти государств: России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР), могут перестать считаться легионерами в России. Об этом заявил Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Это может произойти в случае, если между странами, входящими в БРИКС, будет заключено соглашение о свободном перемещении рабочей силы, пояснил спортивный чиновник в разговоре с корреспондентом сайта «Матч ТВ». Ведь профессиональные футболисты — те же наемные работники, и если такое соглашение будет подписано, то отказ в приеме на работу спортсмена из страны, входящей в БРИКС, будет грубым нарушением такого договора.

Можно вспомнить «дело Босмана», которое навсегда изменило ход развития европейского футбола. Ранее в Европе действовало правило: в клубе не могло быть более трех иностранных и двух натурализованных игроков. Никому неизвестный и достаточно средний по уровню дарования футболист буквально взорвал европейский футбол. Дело в том, что после долгих пяти лет судебных тяжб с бельгийским клубом «Льеж», бельгийской футбольной ассоциацией и УЕФА дело дошло до Европейского суда по правам человека, который удовлетворил все три иска Босмана. С тех пор граждане Евросоюза не считаются иностранцами в любом европейском клубе. Поэтому часто можно видеть матчи, в которых за английский, например, футбольный клуб не играет ни одного англичанина.

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Депутат Журова прокомментировала приглашение украинских спортсменов в Россию
28 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Urupong

Депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала приглашение украинских спортсменов на Игры Дружбы.
Она отметила, что Игры – это исключительно спортивное соревнование, а не политическое, поэтому спортсмены из Украины будут играть наравне с остальными.

Общественная служба новостей отмечает, что украинские СМИ негативно отнеслись к приглашению их спортсменов в Россию, назвав его циничным.

Журова также заявила, что отношение к украинским спортсменам будет такое же, как и до СВО.

«Мы приглашаем спортсменов, а не политиков. Мы же не Зеленского приглашаем», – заявила депутат.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что участниками Игр дружбы станут украинские спортсмены. Также он отметил, что их безопасность гарантирована.

Игры дружбы – это международный турнир по 27 спортивным дисциплинам, который пройдёт в Казани и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.

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#спортсмены
#игры
#россия
#украина
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Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами
Саблистка Харлан: Украинцы готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки
28 июля 2023, 11:44

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что ее соотечественники готовы соревноваться с россиянами, но они никогда не пожмут им руки. Об этом сообщает AFP.
Напомним, Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Украинская спортсменка заявила, что участники соревнований готовы встретиться на спортивной арене с россиянами, однако, рукопожатия будут исключены. Комментируя свою дисквалификацию, Харлан заявила, что ошибочно полагала, что у нее есть право на свое слово, но, по всей видимости это не так, заключила она.  

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#спортсмены
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#украина
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Подмосковный пловец завоевал золото в финале Кубка России
28 июля 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из Московской области занял первое место в третий соревновательный день финала Кубка России по плаванию.

Спортсмен из Московской области Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На этой дистанции спортсмен из Подмосковья обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. 

На данный момент, сборная Подмосковья завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В этом году финал Кубка России по плаванию проходит с 25 по 30 июля в Казани.

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#тренировки
#плавание
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Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть футбольные матчи нового сезона подмосковных клубов
28 июля 2023, 09:50

Фото: istockphoto / Steevy84

Подмосковные жители смогут бесплатно посмотреть все матчи Первой и Второй лиг по футболу сезона 2023/2024 на платформе «VK Видео».

Бонусом к бесплатному просмотру прямых трансляций матчей станет возможность просмотра обзоров на матчи, подборки с лучшими моментами, студийные выпуски экспертов, послематчевые интервью и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второй тур Leon-Вторая лига «Б» с участием подмосковных клубов будет проходить с 28 по 30 июля.

В рамках второго тура пройдут 8 матчей. 


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Российский пловец Колесников побил мировой рекорд
27 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время. Об этом сообщает ТАСС.
В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.

Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.

Финал Кубка России проходит в Казани и завершится 30 июля.

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#рекорд
#спортсмен
#плавание
#соревнования
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Подмосковный Минспорт и фонд «Защитники Отечества» будут вовлекать в спорт ветеранов СВО
27 июля 2023, 19:31

Фото: Минспорт МО

Подмосковный Минспорт и Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и руководитель регионального филиала фонда Ольга Ермакова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны будут популяризировать спорт среди ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, и членов семей погибших участников специальной военной операции.
«По поручению губернатора Московской области мы создаём условия для поддержки участников СВО. Мы уже проводили мастер-класс в «Ясенках», где проходят реабилитацию ветераны спецоперации. Там некоторые ребята проявили желание заниматься адаптивными видами спорта. В наших командах по таким видам спорта много ветеранов боевых действий, и это помогает им разговаривать на одном языке», – сказал Абарёнов.
Накануне подмосковные паралимпийцы встретились с военнослужащими, находящимися после ранений в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там организовали мастер-класс с участием победителей и призёров Паралимпийских игр, чемпионатов мира по адаптивным видам спорта. 24 участника СВО приняли участие в занятиях по стрельбе из лука, бадминтону, армспорту, настольному теннису и пулевой стрельбе. Троим из них тренеры рекомендовали продолжить заниматься спортом профессионально.
«Мы с открытия взаимодействуем с министерством и успели вовлечь двух ветеранов СВО в спорт, провести мероприятие в реабилитационном центре «Ясенки». Надеемся, что сегодняшнее соглашение укрепит наши отношения и позволит ещё больше сделать для наших ребят», – сказала Ермакова.
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области открыт 31 мая. Фонд, в частности, занимается организацией спортивных мероприятий с участием ветеранов и содействием вовлечению ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

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#минспорта мо
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#паралимпийцы
#детская реабилитация
#дмитрий абарёнов
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В Петербурге пройдёт спортивный фестиваль с участием африканских и российских студентов
27 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/ronstik

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль пляжных видов спорта, в котором примут участие студенты из африканских стран и России. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Организатор мероприятия, бизнесмен Григорий Москвин рассказал, что идея провести спортивные соревнования, которые объединят людей разных стран и культур, пришла к нему после того, как он увидел конфликт армянских парней с русскими. Он захотел, чтобы люди разных национальностей через спорт учились говорить на одном языке, поддерживать и понимать друг друга. Первое такое мероприятие прошло четыре года назад, уточняет «Петербургский дневник».

Провести спортивные соревнования, приуроченные к саммиту «Россия – Африка», планируется 28 июля. Студенты из африканских стран и России смогут сыграть в пляжный волейбол и бадминтон, поучаствовать в эстафетах на песке. Призёры получат медали.

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#спорт
#россия
#африка
#студенты
#соревнования
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Спортсменка Роднина указала на причины участия россиян и украинцев на общих соревнованиях
27 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Aquir

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов на соревнования вместе с россиянами и белорусами.
В беседе с RT она сообщила, что у Украины не было другого выбора, поскольку, по заявлениям МОК, никакая дискриминация по национальному признаку не принимается. Если они хотят оставаться в спорте, им придётся принять эти правила.

Также Роднина уточнила, что для России сейчас главное – дождаться снятия ограничений с российских спортсменов, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие в международных соревнованиях украинских спортсменов наравне с участниками из России и Белоруссии.

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#соревнования
#россия
#украина
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Минспорт позовёт украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы
Министр спорта Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы
27 июля 2023, 17:14

Фото: iStock/macky_ch

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. Об этом он сообщил на полях саммита Россия - Африка.
По словам министра, Россия намерена пригласить к участию украинских атлетов в играх, которые состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

Матыцин подчеркнул, что прибывшим спортсменам будет обеспечена безопасность на территории России. Он также добавил, что атлеты могут не сомневаться в равных правах на участие в соревнованиях.

В играх будет представлено 27 видов спорта. Проходить соревнования будут в столичных «Лужниках».

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#россия
#безопасность
#соревнования
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