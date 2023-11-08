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Судья Иванюк опроверг предвзятость судей в игре СКА — «Авангард»

08 ноября 2023, 15:26
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.

«Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что, когда игрок СКА упал на лёд, соперник его добивал. Тут есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? В том моменте помощники сделали всё правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но здесь никто не успеет среагировать», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Иванюк.

Он добавил, что. Ко всему прочему, в регламенте прописан запрет на комментирование работы судей. Что Ротенберг нарушил, за что и получил дисквалификацию.

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#спорт
#драка
#запрет
#хоккей
#судья
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Функционер Камоцци назвал Сергеева лучшим нападающим
08 ноября 2023, 15:16

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что лучшим российским нападающим сейчас является Иван Сергеев.
При этом, он отметил и исключительный талант Александра Соболева.

«Для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле всё. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернётся на свой прежний уровень», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб. Так, футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.

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#спорт
#клуб
#футбол
#спортсмены
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Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги
08 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в шестом матче нового сезона Суперлиги и возглавил турнирную таблицу. Об этом сообщила

Шестой матч был выездным и прошел в Ижевске. Игра между командами Купол-Родники» и «Химки» завершилась со счетом 58:77 в пользу подмосковных баскетболистов.


«Мы хорошо подготовились, несмотря на тяжелый календарь. Это пятый матч за 14 дней.<…> Глубина скамейки позволяет нам проводить качественную ротацию. В целом доволен проведенной игрой, необходимо лишь уменьшить количество потерь. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре», - отметил главный тренер БК «Химки» Александр Мальцев.


Стоит отметить, что следующий матч пройдет на домашней площадке в Баскетбольном центре Московской области 13 ноября. Химкинские спортсмены будут играть с БК «Тамбов».

Кроме этого, по итогам шести матчей «Химки» делят первую строчку с БК «Темп-СУЗМ» из Свердловской области.

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#бк химки
#соревнования
#баскетбол
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Стало известно о возможном уходе Батчи из «Краснодара»
Полузащитник Батчи может покинуть «Краснодара»
08 ноября 2023, 15:05

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб.
Как передаёт «РБ Спорт», футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.

Отмечается, что 24-летний футболист Батчи перешёл в клуб «Краснодар» ещё в сентябре 2022 года, а его контракт рассчитан до июня 2025 года. Вместе с тем, в этом сезоне спортсмен с российским клубом отыграл 18 матчей, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой. При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

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#клуб
#контракт
#спортсмен
#футболист
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Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках
08 ноября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пять дзюдоистов из городского округа Пушкинский взяли призовые места на турнире в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Отмечается, что это уже третье открытое первенство городского округа по дзюдо.

В турнире участвовали в том числе воспитанники спортивной школы «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского. Спортсмены 10-13 лет показали отличную подготовку и высокий уровень мастерства и забрали три серебряных и две бронзовые медали.
 
Ранее на первенстве Московской области второе место удалось занять спортсмену из Ивантеевки Дмитрию Колтунову.

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#спортсмены
#пушкинский округ
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Подмосковные шахматисты стали призерами Первенства ЦФО
08 ноября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные шахматисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли с Дворце спорта «Центральный» в Калуге с 28 октября по 5 ноября.

На первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам спорсмены из Подмосковья завоевали в общей сложности  три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

В возрастной категории до 17 лет победителями стали Екатерина Меркулова и Исаак Парпиев. Еще одно «золото» заполучила  София Гаер в Ярославле.
 
Серебряными призерами стали Борис Плотников в возрастной категории до 15 лет и Ярослав Веселов -  «юноши до 17 лет». В группе до 13 лет второй стала Виктория Максимова.

Мария Малахова и Алексей Лототович стали обладателями бронзовых медалей первенства в ​возрастных категориях до 15 и до 13 лет.

Стоит отметить, что в первенстве России участие примут 13 спортсменов из Московской области.

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#подмосковье
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#золото
#соревнования
#первенство
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Подмосковье вышло в финал чемпионата России по следж-хоккею
08 ноября 2023, 13:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный «Феникс» вышел в финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске.

Спортсмены из Московской области соревновались с командами «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ-следж» из Тульской области и «Удмуртия» из Республики Удмуртия. 

По итогам шести матчей, подмосковные спортсмены вышли в финал чемпионата страны с третьего места в группе, в заключительных играх они сразятся с СХК«Югра».

Кроме этого, финальный круг чемпионата России пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 28 марта 2024 года.

Стоит отметить, что  «Феникс» является семикратным чемпионом России, многократным победителем всероссийских и международных соревнований.

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#следж-хоккей
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#соревнования
#чемпионат россии
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160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу
08 ноября 2023, 13:14

Фото: РИА Новости / Владимир Родионов

Свыше 160 подмосковных спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат пройдет в Истре на СК «Арена-Истра» 11 ноября в 13:00. Вход для всех желающих будет свободный.

Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов 20 регионов Подмосковья. Организаторами чемпионата стали министерство физической культуры и спорта МО и областная федерация армрестлинга.

Стоит отметить, что по итогам турнира будет сформирована  сборной Московской области. Команда победителей будет представлять Подмосковье на всероссийских турнирах и чемпионате России.

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#истра
#чемпионат
#спорт подмосковья
#спортсмены
#московская область
#сборная
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Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»
07 ноября 2023, 20:19

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. Об этом сообщает Sport24.
По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», так как версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом». Роднина подчеркнула, что РФ важно всегда помнить про недружественные государства, которые укажут на ошибку.

Напомним, слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.

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#рейтинг
#допинг
#рф
#фигурное катание
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Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате
07 ноября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамские каратисты стали золотыми призерами турнира «Кубок чемпионов». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Соревнования проходили 5 ноября в городском округе Люберцы. 

Участниками детского открытого турнира стали спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей.

Городской округ Волоколамск представляли Макар Пучешкин и Егор Волков из Клуба-КАРАТЭ «ДИНАМО-Волоколамск». 

По итогам соревнований Макар и Егор стали обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях.

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