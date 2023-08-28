Свыше 260 команд собрал в Ногинске Кубок имени Давида Берлина по стритболу

Фото: Минспорт МО
Более 260 любительских и профессионалов команд приехали в Ногинск на турнир по уличному баскетболу «Кубок Давида Берлина». Всего за трофей имени легендарного спортсмена и тренера Давида Яковлевича Берлина поборолись свыше 1,2 тыс спортсменов. Такие данные приведи в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Ногинск – земля, где прошла большая часть профессиональной деятельности патриарха баскетбола. Каждый год в турнире принимают участие сотни команд из Подмосковья, Москвы и других регионов. Интерес к нему всегда большой», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Встречи проводили в шести возрастных категориях среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Отдельным зачётом прошли матчи семейных команд. Обладателем главного трофея стал Богородский городской округ.
Помимо соревновательной программы, для участников и зрителей подготовили яркое спортивное шоу.
Турнир по стритболу проходит в разных муниципалитетах региона с 2014 года. Первый «Кубок Берлина» был приурочен к 90-летию легендарного спортсмена и тренера.
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Встречи проводили в шести возрастных категориях среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Отдельным зачётом прошли матчи семейных команд. Обладателем главного трофея стал Богородский городской округ.
Турнир по стритболу проходит в разных муниципалитетах региона с 2014 года. Первый «Кубок Берлина» был приурочен к 90-летию легендарного спортсмена и тренера.
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Лора Луганская