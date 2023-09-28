Тарасова обозвала Дюамель «скотиной» за обвинения фигуристов РФ в допинге

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Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в интервью Общественной службе новостей, что доверять словам канадской спортсменки Меган Дюамель не стоит. Ранее Дюамель заявила, что подозревает российских фигуристов в употреблении допинга.
«Эта Дюамель просто дура и скотина, а то, что она говорит — бред сивой кобылы! Никогда наши фигуристы не употребляли допинг — а если бы и так, то она бы этого никак не заметила. Почему она молчала тогда, 10 лет назад? И почему ее фантазия разыгралась только сейчас?», — цитирует Тарасову Общественная служба Новостей.
По мнению заслуженного тренера СССР, это вранье невозможно простить.
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