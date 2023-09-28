Тарасова обозвала Дюамель «скотиной» за обвинения фигуристов РФ в допинге

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в интервью Общественной службе новостей, что доверять словам канадской спортсменки Меган Дюамель не стоит. Ранее Дюамель заявила, что подозревает российских фигуристов в употреблении допинга.