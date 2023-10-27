Тарасова высказала уверенность в стойкости Валиевой перед судами

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«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У неё железный характер. Никакие суды её не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что ещё делать? Так сложились обстоятельства», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Тарасова.
Отмечается, что слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.
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